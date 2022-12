"Cristina mandó a laburar a los que se cuelgan de ella", afirmó un dirigente opositor

Charlar con Joaquín De la Torre siempre significa tomar un tiempo para pensar más allá de lo inmediato, de la vorágine de la política y del título fácil. Sin embargo, apenas se inició la charla, dispara… “Viste, estuvimos a un minuto de ser como Perú y empezar el derrotero de Venezuela”.

Tajante, esa fue su observación sobre lo sucedido la semana pasada cuando el presidente Alberto Fernández había decidido desconocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia en la decisión de devolverle los fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El kirchnerismo, con Néstor en vida, siempre hacía eso… Te llevaba hasta el borde y más allá y después negociaba en el lugar donde él quería empezar. Ahora probaron, si pasaba, pasaba desconocer el fallo de la Corte… Un fallo de la Corte. De ahí en más se terminaba la Democracia”, sentenció.

- Sí, pero cuando Néstor Kirchner se animaba a eso, tenía una legitimidad y popularidad que ni el presidente ni su vice tienen… Es un gobierno de salida…

- Estuvimos muy cerca de ser como Perú. Fue casi un auto golpe. Y efectivamente, porque no hay conducción y el frente gobernante no tiene ya conducción, provocó su marcha atrás. Y esto queda muy claro porque Cristina Fernández de Kirchner no será candidata. Ellos saben que pierden y se van. Ella hay dos cosas que no quiere hacer. Ser candidata de este gobierno al que desprecia, a pesar de ser parte de esto, y porque está cansada de cuidar la ropa de un montón de tipos que viven de ella.

- Que los jugadores de la Selección Argentina hayan desistido de ir al emblema de la Democracia como lo es la Casa Rosada, ¿por qué fue?

- Mientras que la política crea que los problemas que la gente tiene sean por culpa de otros, no vamos a resolver los problemas. Una vez más, en lugar de buscar las causas, echamos culpas para todos lados. La gente tenía ganas de festejar, celebró porque vio que tenía un motivo, ese que no le damos desde la política. Y que no hayan ido a La Rosada es porque los jugadores interpretaron a la gente, y mientras que creamos que eso pasa por culpa de la prensa o de los medios, no vamos a reencontrar la conexión con la gente.

A lo largo de la charla, De la Torre siempre puso como ejemplo de solidaridad, deber y equipo a la Selección Argentina que terminó siendo campeona del mundo. Sin embargo, en el seno del propio frente que él integra, esos valores no se cumplen y siempre están las zancadillas, celos y egos por encima del grupo. “Esto sucede porque los que estuvieron a cargo de conducir ese proceso estaban convencidos de lo que hacían”, dijo.

“Los dos lioneles, Messi y Scaloni eran fanáticos de lo que proponían y hacían, Los líderes hacían y vivían como siempre lo hacían. Y así es mucho más fácil”, contempló.

Por el tema de los egos, claramente, dos ejemplos son Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. En caso que la primera mantuviera su palabra de no ser candidata, algunos sostienen que él tampoco podría presentarse a competir.

“No creo que eso tenga que ver con la decisión que tome Mauricio. Él dice que no quiere que lo suban pero tampoco que lo bajen. Él está más preocupado en ordenar la oposición y fundamentalmente el PRO, que quiere que represente los valores y los ideales por los que él lo creó, que tienen que ver más con la libertad que con el Estado presente”, comentó el senador provincial y candidato a gobernador de Patricia Bullrich.