Video: furia de Víctor Hugo Morales tras intento de escrache

Víctor Hugo Morales reaccionó con furia ante el intento de escrache que sufrió en un aeropuerto cuando uno de los pasajeros lo increpó y cuestionó su pertenencia al kirchnerismo. "Conta cómo te vendiste en Casa Rosada, sos un payaso, corrupto y un delincuente", fue la agresión verbal que padeció el periodista y relator uruguayo.

"¿Por qué mierda te metés con un tipo que no te hizo nada a vos directamente nunca?", le respondió Víctor Hugo Morales, de 75 años a su agresor.

Escracharon a Víctor Hugo Morales en el aeropuerto y pidió que por favor no se difunda este video en donde se lo ve insultando en forma desaforada. "Conta cómo te vendiste en Casa Rosada, sos un payaso, corrupto y un delincuente. Épico! uD83DuDC4A pic.twitter.com/I4DRPD1VcU — INDIGNADO (@indignadoxd) December 24, 2022

El intento de escrache disparó la furia de Víctor Hugo quien, lejos de amedrentarse, comenzó a insultar a su agresor. "Sos una mierda", le respondió el relator con lentes negros y camisa celeste según consta en las imágenes.

"Los tipos mierda son mierda. No importa lo que digas. Sos un sorete. No tengo nada que escuchar. No importa lo que digas", agregó. "Este hijo de púta me insultó, estando con los hijos. Salí de acá, guacho sorete, hijo de puta que venís a provocar a un tipo que no hizo nada", continuó indignado Víctor Hugo Morales.

El autor del escrache quiso explicar su posición al asegurar que Víctor Hugo no lo hizo un daño a él sino a Argentina: "A mí no, al país, al país...". El violento intercambio verbal finalizó cuando intervinieron otros pasajeros que vestían la camiseta argentina.