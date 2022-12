Víctor Hugo y su inevitable comparación entre Messi-Maradona: "No se puede..."

Lionel Messi se encuentra a un paso de tachar uno de los pocos casilleros que le queda pendiente. Este domingo, desde las 12 (hora de Argentina), la Selección argentina se verá las caras con Francia en el marco de la final del Mundial de Qatar 2022, la cual se disputará en el estadio Lusail.

A menos de 48 horas para el comienzo del encuentro, que significará la sexta final de la historia de la Albiceleste en Mundiales, quien alzó la voz fue Víctor Hugo Morales. El relator, que quedó inmortalizado tras el segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en México 1986, aprovechó para analizar el presente del capitán.

Junto a Mbappé, Messi es el goleador del Mundial con cinco tantos.

"Messi da un mensaje maravilloso que atraviesa el planeta, es una flecha dorada anunciando la maravilla de su fútbol. Sabe que la persona de Bangladesh, de Noruega, de Alaska está esperando algo y él trata de devolver eso. La primera responsabilidad es ser el Messi argentino, por eso juega tanto para el equipo, pero también siente un compromiso como Messi mundial", expresó en su diálogo con Télam.

Sobre la gran versión que ha mostrado el capitán a lo largo de la Copa del Mundo, expresó: "Creo que el último año y pico de Messi ha sido colosal. Parece mentira lo que ha pasado con él, fue víctima de muchas cosas y maduró con todo eso. En vez de encerrarse en los enojos, abrió el corazón. Es un chico muy querible, porque las cosas que le hicieron en la Argentina, muchos periodistas y mucha gente, fueron atroces. Tuvo que renunciar a la Selección, cansado de que lo ofendieran. Creo que en este último tiempo ha construido una versión formidable. Como si el hecho de que Diego se apagara encendió a este líder que es hoy".

Para finalizar, fue inevitable no comparar la figura de Messi con la de Maradona, quien siempre mostró su faceta de líder dentro y fuera de la cancha: "Saludo ese perfil. No se puede ser líder sin un poquito de provocación. El líder está jugando a nombre de todos, tiene una enorme responsabilidad. Creo que eso le da a Messi una alegría muy grande. Contra Croacia, no tenía necesidad de embarcarse en la jugada del tercer gol, ya estaba, podría haber jugado con el marcador de punta y listo. Pero Messi tiene una responsabilidad ante el mundo. Sabe que lo de él no es sólo para la Argentina, también es para el arte del fútbol".