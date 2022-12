Una encuesta posiciona a Javier Milei y a Cristina Fernández de Kirchner

La consultora Giacobbe & Asociados publicó un informe de opinión pública respecto a las personalidades más influyentes del 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se posiciona en primer lugar por cuarto año consecutivo. El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, aparece en segundo lugar y deja atrás al expresidente Mauricio Macri.

Los 10 personajes más influyentes por la consultora Giacobbe & Asociados.

Cristina Fernández de Kirchner concentra una cantidad definitiva de 539 votos. Javier Milei la sigue de atrás con 512 votos y Mauricio Macri con 509. El futbolista Lionel Messi aparece cuarto con un total de 410 votos y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quinta con 382.

Los votos que separan a la vicepresidenta y al economista liberal son tan sólo 27. El contraste entre ambos personajes denota un diferencial principal: el diputado lleva tan sólo unos años en la política y la líder del oficialismo casi tres décadas. La irrupción de éste, en este caso, tiene que ver con un viraje del pensamiento político argentino hacia medidas liberales.

El investigador Emiliano Giacobbe detalla la cuestión de la siguiente manera: "Desde Giacobbe & Asociados, hace tiempo venimos mostrando en números que un 75% del electorado está buscando un martillo para resolver los problemas. La gente quiere desterrar definitivamente al bando contrario. Tal vez el diálogo venga después".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner se encuentra frente a una compleja disyuntiva: gobernar o ceder. La vicepresidenta destacó que no será candidata en el marco de defensa por la causa Vialidad. Un sector del kirchnerismo duro se encuentra tensionado respecto a la baja presidencial de la líder. Éstos esperan que la decisión de la funcionaria cambie en lo que queda previo a las elecciones. Incertidumbre y especulación pura.

El sector que respecta al presidente Alberto Fernández indicó que va a dar lucha para encabezar el Frente de Todos o lo que quede de éste. El primer mandatario cuenta con el apoyo del líder sindical Hugo Moyano y del Movimiento Evita. Desde el sector del jefe de Estado analizan la volatilidad de la apuesta electoral.

El presidente del Partido Justicialista del la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, señaló al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, como un candidato destacado en caso de que su madre no apunte hacia la banca presidencial. La incertidumbre dentro del oficialismo denota una suerte de especulación imposible; si Cristina Fernández de Kirchner se determina todo varía. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Javier Milei alcanzó un significante nivel de influencia por sobre los argentinos. La instalación del discurso liberal en la juventud y la expectativa de cambio en los adultos es un fenómeno que no tiene precedencia en las últimas décadas. La pérdida de las mentes jóvenes por parte del peronismo es uno de los puntos a destacar en términos de cambio cultural.

El crecimiento del diputado genera una expectativa destacable. Como cualquier producto del mercado analizable, el economista tuvo un desarrollo exponencial en lo que respecta al poco tiempo que lleva sumergido en la política. Este dato es un punto de partida para lo que se viene: cuánto más crecerá y en qué terminará.

La expectativa sobre el crecimiento y el poder político del legislador entonces descansa en números altos. Así indica su punto de influencia real en el informe de Giacobbe & Asociados y en la imagen positiva del 42%. El otro punto de discusión respecto al economista liberal son las alianzas políticas de cara a las elecciones de 2023. El expresidente Mauricio Macri junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Javier Milei modificó el discurso y las mesas de debate del ala de la política clásica. La dialéctica principal que se desarrollo sobre la imagen de éste es la de la competencia electoral interna o externa a Juntos por el Cambio con Mauricio Macri o Patricia Bullrich.

El ícono del liberalismo argentino destacó en diálogo con MDZ que bajo ningún aspecto competiría dentro de la estructura de la primera oposición. "No estoy dispuesto a tener ningún tipo de acuerdo con los radicales, que son la internacional socialista", expresó éste.

"No puedo ser parte de una estructura que está condenada al fracaso por las ideas, por las personas y por sobre todas las cosas porque esas ideas ya fracasaron. Son parte del fracaso de los últimos 100 años de la Argentina y no hay forma de que yo me pueda integrar con ellos", agregó el economista. El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, en un acto electoral.

Javier Milei habló con MDZ sobre las bases de su idea de gobierno para la Argentina. "Al ministerio de economía le pido como meta terminar con la inflación. A lo que sería asistencia social que de soporte a los caídos", comenzó explicando éste. La eliminación del Banco Central se presenta como una medida que sería mandada el primer día en lo posible.

El economista liberal luego destacó que a "infraestructuras le pediría que avance en los proyectos que relajen cuellos de botella. Y a Cancillería le pediría que avance en negociar con EEUU e Israel convenios para que den asistencia en temas de seguridad".

El ícono del liberalismo argentino también analiza la cuestión de la dolarización bajo el contexto de una baja de tasas en Estados Unidos: "Con un poco de ingresos de capitales y lo bajo del precio de los bonos... la caída de tasa levanta paridad y el activo del BCRA sube de valor como colateral y es todo muy simple".