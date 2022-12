Fuerte advertencia de Alberto Fernández a la Corte Suprema por el fallo

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández ratificó su negativa a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación al conflicto por la coparticipación y aseguró que el conflicto tiene que ver con un “choque de poderes”.

“Estamos frente a un choque de poderes. Han logrado algo increíble: que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Definitivamente está actuando con un criterio político”, dijo el mandatario nacional en C5N.

"Las competencias de cada uno de los poderes debe ser respetada. Ningún poder debe arrogarse funciones de otro poder", agregó.

"Lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema, que ha dictado un fallo muy singular y de imposible cumplimiento. El fallo es espantoso”, lanzó.

Y siguió: "Tengo que asignarle a la Ciudad 2,95 por ciento de transferencias en concepto de coparticipación. En verdad lo que estamos discutiendo acá no es la coparticipación si no cuál es el aporte que tiene que hacer la Nación a la Ciudad para pagar el servicio de Policía”.

En consecuencia, preguntó: “Ahora, ¿por qué 2,95 por ciento del monto coparticipable? No lo entendemos, porque no hay una sola consideración que lo explique. No tenemos la menor idea de cómo llegaron a ese cálculo".

"Finalmente, tengo un problema para aplicarlo, porque este dinero no está en el Presupuesto nacional. Por lo tanto, más allá de que yo quiera cumplirla ley, tendría que mandar una ley al Congreso para que resuelva el nuevo Presupuesto que prevea este dato”, puntualizó Alberto.

Y añadió: “Si quieren que el Estado nacional se endeude para pagar esto, ustedes me tienen que aprobar el endeudamiento vía el Congreso".