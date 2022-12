El desacato de Alberto y el peligro institucional

El presidente Alberto Fernández, luego de juntarse con algunos gobernadores en la Casa Rosada, decidió el día jueves no acatar el fallo de la Corte a favor de la ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación. MDZ Radio conversó sobre este hecho con el especialista económico Carlos Burgueño, quien dijo: “La gravedad institucional de lo que pasó ayer es inédita e inaudita y no se sabe dónde va a llegar”.

“Esto crea una inseguridad jurídica total, el presidente puede hacer lo que quiera porque vos no tenes el resguardo de la Justicia. La decisión es una barbaridad institucional republicana. Además Alberto es un mandatario que no tiene espaldas para tomar esta decisión”, comenzó explicando Burgueño.

En este sentido, el especialista afirmó que en términos reformistas, el gobierno de Alberto Fernández finalizó. “Ya no hay más magia, mucho más no va a poder hacer. Porque no hay proyecto de ley importante que pueda pasar por el Congreso y que le crean”, agregó.

Ante la decisión del presidente, el jefe de gobierno porteño, aseguró que Alberto Fernández “quiere quebrar el orden constitucional”

“Hasta que esto no se arregle no hay Congreso, no hay posibilidades de llegar a debatir de manera seria una ley. El riesgo es que se paralice el Congreso hasta que haya un nuevo presidente, ya que este no es confiable. Alberto demostró que es capaz de cruzar una barrera institucional sin poder”, dijo.

La decisión del presidente, según el especialista, está vinculada a una presión del kirchnerismo y de muchos gobernadores. “Es inaudito que un presidente no cumpla un fallo de la Corte. Es la primera decisión importante de la Justicia que va en contra de los intereses de la Nación, y esta la desconoce”.

“Si esto queda firme, cualquiera desconoce la ley. La gravedad institucional de lo que pasó ayer es inédita e inaudita y no se sabe dónde va a llegar. El argumento del gobierno nacional es que el presupuesto no tiene contemplado el fallo. El presupuesto está armado en base a una inflación del 60%, esta será mayor. Tranquilamente puede haber una presentación en la Justicia del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que toda la plata demás que se recaude tiene que ir a cubrir esto. Esto llevará a otro problema jurídico”.

Burgueño argumentó que este problema fue originado por Cristina Fernández de Kirchner para que Alberto se pelee con Rodriguez Larreta y le de plata a Kicillof, “generó una realidad institucional inédita en la Argentina en un gobierno sin poder”, cerró.