Advierten el peligro del orden democrático

El presidente Alberto Fernández decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el presidente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires. Ante esto, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, dijo que Alberto busca “quebrar el orden constitucional”. MDZ Radio conversó con Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto abogados constitucionalistas, sobre dicha situación.

"En la medida que el Gobierno interponga un recurso de reposición o revocatoria in extremis y recuse a los jueces de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la garantía de la doble instancia, no se está incumpliendo el fallo. La Justicia nuevamente va a tramitar este recurso, va a dar una respuesta, y cuando la sentencia quede firme se va a tener que cumplir, me parece que eso es una respuesta constitucional”, dijo.

Además detalló que las exacerbaciones de la política no le hacen muy bien al curso de la Justicia y al funcionamiento de las instituciones democráticas. En el caso de que la sentencia quedará firme, según Gil Domíguez, la Corte Suprema tiene que cumplir. “Si no se cumplen generaría consecuencias jurídicas y penales, que no es el caso en el día de hoy”, agregó.

Los pasos a seguir del Tribunal Supremo, según detalló el especialista, consisten en revisar, y dictar un nuevo fallo, puede rechazar el recurso de reposición in extremis, si esto sucede la sentencia debe ser cumplida y ejecutada.

“Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se cumplen, no hay discusión en el tema. El gran problema es que esta no tiene plazos para responder al recurso. Ese es una dificultad grave para el funcionamiento del Poder Judicial”, explicó.

En este sentido, para el especialista esto es una de las grandes anomalías de la Corte Suprema de Justicia. “Si hubiera un periodo para resolver causas quitaría la posibilidad de ciertos manejos y tiempo políticos que no son buenos para el funcionamiento de la República y de la Constitución”, agregó Gil Domínguez.

Por otro lado, el segundo especialista entrevistado de MDZ Radio, Armesto, advirtió que con esta decisión, lo que busca el Gobierno nacional es “deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia. Hay dos deportes nacionales en nuestro país, uno de ellos es el fútbol y el otro es peguémosle a la Corte. El Poder Ejecutivo Nacional, con esta actitud que toma, da un mensaje totalmente anómico hacia la sociedad”.

En este sentido agregó que este hecho quedará en los libros de historia como el primer antecedente donde un Poder Ejecutivo Nacional desconoce la Constitución Nacional y la Corte Suprema como el órgano que tiene la última palabra.

“Hay una serie concatenadas de hechos que te van dando la pauta que el Gobierno nacional estaba buscando esto. Si nos remontamos a tres semanas atrás, el Senado de la Nación, desoye a la Corte y en esa misma sesión, donde los senadores, violando el reglamento y la ley del Consejo de la Magistratura, vuelven a designar a Doñate, sancionan un proyecto, repudiando el fallo de la Corte. A los pocos días, el Juzgado Federal 11 dice que la diputada Reyes de la UCR no podía integrar el Consejo de la Magistratura y la Presidenta de la Cámara de Diputados, desoyendo a la Corte Suprema, tira para atrás el nombramiento de esta” , señaló.

Finalmente, para el especialista esto visibiliza una serie concatenada de hechos “donde se están mostrando que hay dos poderes del Estado que se plantaron contra otro poder del Estado, llevando una crisis institucional y levantándose contra el orden democrático. Los fallos de la corte se cumplen, no hay otra vuelta”, cerró.