Sin internas abiertas, la UCR ya se resigna a encontrar la mejor negociación con el PRO

Preocupados por la dura interna del PRO y sin consenso para resolver la candidatura presidencial en internas abiertas, la dirigencia de la Unión Cívica Radical se encamina a buscar el mejor de los acuerdos con sus socios del partido amarillo. “Si Facundo sigue con su vedetismo es todo más complicado, no quiere ser candidato a gobernador, ni tampoco competir en una interna contra Gerardo”, dicen con cierto malestar voceros de la UCR por el naufragio de la idea de Gerardo Morales para medirse electoralmente con Facundo Manes.

Los principales dirigentes del radicalismo se reunieron el martes en Palermo para hacer lo que más les gusta. Negociación y rosca para encontrar una estrategia unificada. El dato más sensible es que, tal como adelantó MDZ, no hay acompañamiento para la idea de Morales desde los otros sectores partidarios. Anteayer quedó demostrado en el encuentro que no sólo Manes se opone a las internas abiertas, también se sumó el jefe del radicalismo bonaerense Maximiliano Abad, el formoseño Luis Naidenoff y los referentes de Evolución que lidera Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau.

Manes y Gustavo Valdés no estuvieron en la reunión que intentará transformarse en una especie de mesa política nacional para definir orgánicamente los pasos a seguir dentro de Juntos por el Cambio. “Gerardo ha demostrado generosidad, todos esperaban que impusiera su mayoría en la mesa directiva del Comité Nacional y llamara a internas abiertas para marzo, eso no ocurrió y además le abre el juego a todos para definir con consensos”, expresa un vocero del gobernador de Jujuy.

Uno de los problemas que tiene Morales como jefe partidario se juega en la provincia de Buenos Aires. Abad no quiere las internas y menos para candidato a gobernador. Sabe que Gustavo Posse, con el asesoramiento de Enrique Nosiglia y Daniel Salvador están jugando cerca del jujeño. “No podemos ir a una interna que puede terminar intoxicada por los aparatos del peronismo en cada una de las provincias. Nosotros también convivimos con los Barones del PJ”, comentan cerca del presidente del Comité Provincia.

“No hay que abrir la caja de Pandora porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, corremos el riesgo de realizar una interna que se parezca más a la de Leopoldo Moreau contra Rodolfo Terragno en 2003”, reflexiona un dirigente bonaerense y se preocupa por el fantasma de la interna con menos participación de la historia partidaria luego de la caída de Fernando De la Rúa.

“Esa comparación es de mala leche porque hoy el partido se ha fortalecido y tenemos muy buenos candidatos nacionales, en las provincias y en los municipios”, responde un allegado a Morales quien, pese a todo, quedó conforme con la reunión del martes que se va a ampliar y tiene previsto repetirse el 9 de enero. Sería algo así como las tradicionales mesas de acción política de otros tiempos. Los más optimistas sostienen que el partido tiene actualmente un piso del 14% a nivel nacional. “Arrancamos bastante bien y si trabajamos en equipo podemos crecer más", explica una fuente del interior bonaerense.

Los problemas que debe enfrentar el jefe del radicalismo son varios. En primer lugar qué hacer con Manes. Algo se conversó en el encuentro del martes con su hermano Gastón, presidente de la Convención Nacional. Pero no se pudo avanzar mucho. El médico no se mueve de su postura. Rechaza la pelea por la Gobernación bonaerense y quiere ser candidato presidencial si o si, pero sin medirse en una interna abierta con el gobernador de Jujuy.

La otra cuestión que desvela al titular de la UCR es la pobreza franciscana que muestra el partido en el conurbano. “No puede ser que luego de la exitosa interna del año pasado y el millón de votos que respaldó a Facundo estemos igual o peor en el Gran Buenos Aires”, se quejan dirigentes de otras provincias.

El mayor desamparo lo tiene en la Tercera Sección Electoral, donde sólo se mueven Pablo Domenichini en Esteban Echeverría y el movedizo concejal quilmeño Fernando Pérez, quien desea competir contra Martiniano Molina. Los dos pertenecen a Evolución. Posse también tiene tropa en la Primera Sección Electoral. Evidentemente la crisis del PRO genera ansiedad y desconcierto entre los radicales. Muchos al final del día presienten que van a terminar cerrando un acuerdo orgánico con Horacio Rodríguez Larreta.