Piden echar a la funcionaria declarada "insana" y acusada por amenazas

Como contó MDZ hace diez días, el intendente malargüino, el radical Juan Manuel Ojeda , contrató para hacerse cargo de la seguridad de un predio municipal a Verónica Contreras, famosa por considerarse vidente y haber participado en casos resonantes de desaparición de personas como el caso Sofía Herrera en el que fue declarada insana por la Justicia. Contreras fue contratada a fines de noviembre e inmediatamente se conocieron 17 audios con fuertes amenazas de ella hacia sus 31 empleados. Finalmente ayer, por unanimidad -es decir que por el voto de todos los bloques- el Concejo Deliberante de Malargüe aprobó una resolución en la que pidió al jefe comunal que le dé la baja al contrato de Contreras. Además se enviarán los audios a la fiscalía para que investigue el caso.

La sesión especial la pidieron los concejales Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe), Martín Palma (bloque UCR-Independiente), Rodrigo Hidalgo (bloque Frente de Todos) y Silvia Correa (bloque Cuidemos Malargüe), luego de que un vecino remitiera un pedido con los audios y la situación ocurrida. Ante esta solicitud, los ediles tienen la obligación legal de actuar. La sesión duró muchas horas; faltó una concejal cercana al intendente -Viviana Mosca- y la presidenta Paola Rojo no votó porque no se pidió votación nominal, es decir que se hizo a mano levantada y todos los ediles presentes quienes votaron a favor.

La resolución a la que accedió MDZ sostiene que “se han difundido masivamente audios pertenecientes a la Sra. Verónica Contreras, como así también notas periodísticas sobre el referido tema, en cuanto a expresiones que, además de la gravedad de las mismas, podrían configurar la comisión de algún delito, tales como “….Sí, soy sicario, le corto la cabeza al mejor postor, a mí me contratan para matar gente”……”El que tenga algo que decirme, que tenga los huevos de decírmelo a mí. Que yo no me entere por el Guatavera, por el Marchán, por el Sánchez, por el Pérez, por el Intendente…porque va a ser el último día que respiren…”. Además, agrega que: “que sus manifestaciones tienen como destinatarios a personal a su cargo realizadas a través de un grupo de whatsapp con los mismos”; “que respecto a sus expresiones, la señora Contreras, reconoció ante medios periodísticos ser autora de las mismas, pero negó haber sido sancionada tras la filtración de sus audios”.

Luego de la extensa discusión en la que participaron los concejales en el recinto malargüino, votaron en primer lugar que “se ordene con carácter de urgente y en virtud de la gravedad de las manifestaciones de la Sra. Contreras, su rescisión contractual, todo ello en salvaguarda de la integridad física y psicológica de los dependientes a su cargo”. Pero además, que se eleve “copia de la presente pieza legal conjuntamente con la cantidad de 17 audios, a la Unidad Fiscal Correccional de Malargüe, a los fines de investigar la probable comisión de algún delito por parte de Contreras y que el elevado criterio de la fiscal considere de aplicación”. En ese sentido, entre los debates que se dieron ayer se incluyó la necesidad de que el Concejo siga el expediente judicial por la gravedad de la denuncia.Además, el Concejo Deliberante elevará a la oficina de Ética Pública de la provincia la resolución con los audios como así también a la Subsecretaría del Trabajo y Seguridad Social.de la delegación departamental.