El día que Alberto Fernández coincidió en que Messi debía dejar de jugar en la Selección argentina

Luego de que la Selección argentina arribara al país para celebrar la obtención de la Copa en el Mundial de Qatar 2022, se viralizó una publicación del presidente Alberto Fernández en la que coincide con Claudio "Bichi" Borghi -exfutbolista que fue campeón en 1986 junto a Diego Maradona- en que Lionel Messi, actual capitán de la Albiceleste, debía dejar de jugar en el combinado nacional.

"Si yo pudiese hablar con Messi le diría que no juegue más en la Selección. Le agradecería por el esfuerzo que hizo, pero quizás ya es el tiempo de que no esté. Lo mismo le diría a otros", sostuvo Borghi al ser entrevistado por Clarín en julio de 2018, días después de que Argentina quedara afuera en octavos de final del Mundial de Rusia.

"Maravillosas las reflexiones del Bichi sobre la Selección, Messi y la AFA... suscribo todo lo que dice. Genio salido de 'La Cantera'!!!", sostuvo el mandatario nacional.

Maravillosas las reflexiones del Bichi sobre la Selección, Messi y la AFA... suscribo todo lo que dice. Genio salido de “La Cantera”!!! Claudio Borghi: "Si yo hablara con Messi le diría que no juegue más en la Selección" https://t.co/Vpfj2w7dYW — Alberto Fernández (@alferdez) July 12, 2018

Durante la extensa nota realizada 4 años atrás, Borghi también dijo que "Se nota que Messi sufre y no es libre en la Selección, que las responsabilidades son demasiadas (...) Messi no tiene que gozar ni sufrir; tiene que jugar. No hay que armar un equipo para que Messi la pase bien. Para eso hay que ir a un country. Hay que dejar de pensar que tenemos que hacer un equipo para Messi. Es al revés: Messi tiene que jugar en un equipo que sea importante".