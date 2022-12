El irónico mote de Alfredo Cornejo a un funcionario nacional

El senador nacional radical Alfredo Cornejo cargó este viernes contra el proyecto de ley de alcoholemia cero al volante que se discute en el Congreso de la Nación. Cuestionó que los dirigentes políticos se dejen llevar por las encuestas y no deliberen los temas y apuntó contra la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, y también contra el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a quien tildó de “parlanchín”.

El exgobernador mendocino participó del Foro Vitivinícola 2022, organizado por Bodegas Argentinas, en el que dijeron presente dirigentes políticos y referentes del sector de diferentes provincias.

Durante su paso por este encuentro, Cornejo cargó contra la propuesta de reforma de la Ley nacional de Tránsito que apunta a reducir de 0,5 a 0 la tolerancia de miligramos de alcohol en sangre para los conductores de vehículos. La iniciativa ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y en las próximas semanas sería convertida en ley por el Senado.

Se trata de una propuesta que despertó fuerte resistencia en la industria vitivinícola, ya que consideran que puede tener un fuerte impacto en el consumo y de la bebida nacional y afectar al sector.

En este sentido, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio recordó que fue gobernador cuando ocurrió un accidente vial muy sensible en el que murieron Agustín y Abril Kruk, de 7 y 3 años respectivamente. “Empezaron a agruparse las víctimas y yo los cité tres veces en el Cuarto Piso (de la Casa de Gobierno), hablé con ellos, les expliqué los temas de la industria, les expliqué con estadísticas el 0,5 y no el alcohol 0”, indicó.

“Luego la Legislatura sancionó una ley que envió el Ejecutivo. Recuerdo que Hebe Casado, dirigente del PRO, tenía un proyecto que apoyaba el alcohol cero. Ella también acompañaba a las víctimas, pero después de conversarlo mucho, llegamos a la conclusión de que era mucho más efectivo tener alcoholímetros, hacer los controles adecuados y en los lugares convenientes y Mendoza ha bajado los accidentes viales y los fatales”, remarcó.

El exmandatario mendocino contrapuso esa experiencia con los “pocos estudios” que existen actualmente a nivel nacional y cargó contra el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano. “La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene al ‘parlanchín’ ese que habla y habla pero no hace, debería estudiar mucho más”, disparó.

El funcionario nacional es uno de los principales impulsores de la ley de alcoholemia cero y días atrás criticó a los políticos mendocinos que están en contra asegurando que representan a los “empresarios”.

“El Observatorio de CABA de accidentes viales muestra que la mayoría de los accidentes fatales el origen es alcohol por encima del 0,5, es más la mayoría de los accidentes fatales es por encima del 1. Y no solo ello, demuestra que la mayoría de ellos no había consumido vino, sino otras bebidas espirituosas. Mendoza con 0,5 ha bajado más aún que en aquellas con alcohol cero. Hay muchas cosas para cambiar, sin dudas, pero no hay que olvidar que Mendoza cuenta con una legislación que está funcionando”, destacó Cornejo.

Por otra parte, criticó la postura adoptada por la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien ayer defendió el proyecto de alcoholemia cero durante el debate de comisiones del Senado.

“No es buena la posición que ella ha tenido. Tengo entendido que el sector vitivinícola ha tenido reuniones con ella, las han hecho públicas. Y las respuestas que ha dado en privado es muy distinta a la que ha dado ayer en público. Ha dicho categóricamente que esta ley es positiva, en privado ha dicho que no tienen más remedio, que lo dicen las encuestas, que hay un gran dolor de las víctimas y ha privilegiado la posición de algunas asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito fatales. Y la verdad que nosotros necesitamos dirigentes políticos que en público y en privado sostengan la misma posición”, lanzó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Atribuyó este “doble discurso” de la legisladora kirchnerista a una intención de “tratar de empatizar con ambos lados”. “Y yo creo que justamente defender el interés general requiere de actuar con convicción en todos los planos”, agregó.

En esta línea, concluyó planteando que “esto es un típico caso de lo mal que funciona el sistema político argentino. Si todo es por encuestas lo que tenemos que hacer es que los robots sean representantes políticos”. “Que la inteligencia artificial mida qué es lo que piensa la gente y hagan eso. Nosotros necesitamos deliberar, pensar las cosas, exponer argumentos y eso es lo que deberíamos estar haciendo”, concluyó en tono irónico.