Desde Seguridad Vial defendieron la alcoholemia cero y le pegaron a los políticos mendocinos por oponerse

Tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de tolerancia cero al alcohol al volante se prepara para ser tratado en el Senado y conseguir los votos necesarios para convertirse en ley. Sin embargo, en Mendoza la polémica radica en que la industria del vino se vería afectada con la sanción de esta ley. Desde el Gobierno local filtraron que no se aplicaría en rutas, pero desde Nación salieron a responder con los tapones de punta.

"8 de cada 10 mendocinos apoyan la Ley de #AlcoholCero al volante. Sin embargo, los políticos representantes de los empresarios plantean casi una guerra de secesión. No hay necesidad: van a bajar los siniestros viales, el consumo de vino no se verá afectado y todos conviviremos", indicó Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia de Seguridad Vial.

El funcionario nacional usó esos datos que son consecuencia de una encuesta realizada por la misma agencia vial en la que se consultó a 1.674 mendocinos y los resultados de la misma arrojaron, además, que un 22% consideró que el alcohol es la principal causa de los incidentes de tránsito. Mientras que un 30% de los participantes de la encuesta admitió haber consumido alcohol antes de manejar un vehículo.

Además, Martínez Carignano puso la mira en lo que podría pasar en el Senado. "Nadie está en contra de que se tome vino. Sí estamos en contra de que se consuma alcohol y después se maneje porque eso produce muertes. El sector va a convivir como lo hizo la gastronomía con la prohibición de fumar en espacios cerrados. Los sectores gastronómicos pensaban que era el fin del mundo con la aprobación de la Ley Antitabaco y diez años después nadie prendería un cigarrillo en un restaurante. No por miedo a un control o a una sanción, que no la hay, sino porque no se hace porque estoy afectando al otro y eso está internalizado. Con esto, va a pasar absolutamente lo mismo", dijo.

"Estamos trabajando en todo el país con las provincias a través del programa de alcoholemia federal y hacemos miles de controles al mes con las policías provinciales y con las fuerzas federales, como la Gendarmería. Ya hay once provincias que tienen la ley Alcohol Cero y la idea es trabajar de modo coordinado. Salvo Mendoza, donde algunos legisladores manifestaron que el gobernador le daría la derecha al sector vitivinícola y que no operaría en las rutas provinciales, tendrá vigencia en las vías nacionales desde el momento de su promulgación y se podrá controlar perfectamente con las fuerzas federales", manifestó el titular de la ANSV.