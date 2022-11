Por paliza: Diputados dio media sanción a la Ley de Alcoholemia Cero al volante

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la modificación de la Ley 24.449, donde se contempla la implementación de tolerancia cero en el consumo de alcohol a la hora de conducir un vehículo. La normativa tiene impacto en todo el territorio nacional y consiste en la reducción de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre.

La iniciativa tuvo 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones. Resta que la iniciativa pase por el Senado de la Nación para finalmente convertirse en ley.

La "tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país. La discusión en comisión contó con la participación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y de la Asociación Madres del Dolor.

La comisión de Transporte de la Cámara baja -presidida por el radical Jorge Rizzotti- había emitido un despacho de mayoría en base a 16 proyectos que finalmente quedó convalidado por el diputado massista Ramiro Gutierrez en una reunión de la comisión de Seguridad Interior.

Su paso por el Senado

Todo parece indicar que su sanción definitiva no se verá plasmada antes de que concluya el 2022. El tema debe ingresar en comisión y luego pasar a ser tratado en el recinto. Según trascendió, desde el Frente de Todos planean no volver a sesionar en lo que resta del año. Esto se debe a que el oficialismo no cuenta con dos legisladores clave. Por un lado, Sergio Leavy, quien pidió licencia para asistir al Mundial de Qatar 2022 y, por el otro, el formoseño José Mayans, que se encuentra en delicado estado de salud y recuperándose. La senador mendocina Anabel Fernández Sagasti es, junto a Juliana di Tullio, quien maneja el FdT en la Cámara ante la ausencia de Mayans,

Una nueva sesión obligaría al Frente de Todos a tener que consensuar con la oposición numerosos temas en fila. Además, el hecho de tratar alcoholemia cero tendría como consecuencia que algunos proyectos no vistos con buenos ojos por el kirchnerismo se colaran en el temario.