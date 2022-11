Alcoholemia cero: preocupación en Mendoza y un detalle clave en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación tratará este jueves por la mañana el proyecto para la modificación a la Ley de Tránsito en lo referido a la alcoholemia cero para la conducción de vehículos en todos el país. La iniciativa preocupa a Mendoza y a San Juan por ser provincias vinculadas a la industria vitivinícola. Pese a los intentos de "cajonear" el planteo, finalmente tuvo dictamen en la Comisión de Transporte y está casi confirmado que obtendrá media sanción. No obstante, existen razones para interpretar que no será ley antes de que termine el año y que la medida no impactará en suelo mendocino en la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En concreto, el dictamen de mayoría emitido en la Cámara baja y conseguido el 10 de noviembre reforma la Ley 24.449 para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre para conducir. De esta forma se prohibiría manejar un vehículo cuando se haya consumido alguna bebida alcohólica. Algunas provincias ya cuentan con esta normativa.

La determinación se adoptó en una reunión de la comisión de Seguridad Interior -conducida por el diputado massista Ramiro Gutierrez (FdT)-, que contó con la participación del director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y de la Asociación Madres del Dolor. También intervino el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera.

Dentro de la Comisión de Transporte se encuentra el histórico peronista y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien -además de votar a favor o en contra del proyecto- tiene peso dentro de la bancada oficialista a la hora de considerar posicionamientos de otros diputados. Ante la consulta de MDZ, fuentes cercanas a Gioja evitaron una definición concluyente sobre el tema hasta que el bloque del Frente de Todos no fije su posición.

Omar De Marchi, diputado mendocino del PRO, es otro los integrantes de la Comisión. Respecto a la idea de reglamentar y no autorizar tolerancia alguna en el consumo de bebidas alcohólicas, dijo a este diario: "Los argentinos tenemos la tendencia de creer que con leyes se resuelven los temas de fondos. Los accidentes en ruta por ingesta de alcohol son todos superiora al 0,5 permitido. pretender que con tolerancia 0 se van a evitar muertes en las rutas es mentira". Y añadió que "no existe la aparatología suficiente desde el Estado para hacer controles con eficacia en las rutas. Por lo tanto, pongan la graduación alcohólica que pongan, mientras que el Estado no aplique la logística, no lo van a resolver".

Actualmente el nivel de alcohol en sangre en Mendoza es de 0,5 litros en sangre.

Pero hay un detalle que no puede ser omitido. La ley obtendrá media sanción "por paliza", según fue indicado por parte un integrante de Juntos por el Cambio en el Congreso, pero su sanción definitiva no se verá plasmada antes de que concluya el 2022. El tema debe ingresar en comisión y luego pasar a ser tratado en el recinto y, según trascendió, desde el Frente de Todos planean no volver a sesionar en lo que resta del año. Esto se debe a que el oficialismo no cuenta con dos legisladores. Por un lado, Sergio Leavy, quien pidió licencia para asistir al Mundial de Qatar 2022 y, por el otro, el formoseño José Mayans, que se encuentra en delicado estado de salud y recuperándose. La senador mendocina Anabel Fernández Sagasti es, junto a Juliana di Tullio, quien maneja el FdT en la Cámara ante la ausencia de Mayans,

Una nueva sesión obligaría al Frente de Todos a tener que consensuar con la oposición numerosos temas en fila. Además, el hecho de tratar alcoholemia cero tendría como consecuencia que algunos proyectos no vistos con buenos ojos por el kirchnerismo se colaran en el temario.

De esta manera, la nueva reglamentación no tendría el aval legislativo necesario hasta el próximo año y la época vendimial, donde el consumo de vino aumenta entre residentes y turistas que visitan Mendoza, no se verá condicionada. Consultadas distintas fuentes, tampoco se descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad, en el caso de la ley sea sancionada.

La senador nacional radical Mariana Juri, que también fue ministra de Turismo de la provincia y que como legisladora se mantiene arraigada a cuestiones relacionadas a la temática, aseguró que "es una ley que no resuelve nada. El desafío es mayor y hay que atacar el problema de fondo".

"Todos los países del mundo que tienen alcoholemia 0 no han resuelto el problema. Australia, Nueva Zelanda, Italia, Alemania, España, Francia, etc., tienen 0,5 y tienen más baja siniestralidad que nosotros. Estados Unidos tiene 0,8 y tiene siniestralidad más baja. Son un puñado de países en el mundo que tienen 0,0", comentó.

"Primero hay que hablar de los controles. Todos los especialistas te dicen que tienen que ser más efectivos. La ley necesita más dureza en los controles y complementarlos con cascos, estado de las rutas, de los vehículos, etc. Esto va a perjudicar a Mendoza. Nos estamos diciendo que hay que salir a conducir borracho. Hay que endurecer las penas y que haya mayor inversion en rutas, por ejemplo", esgrimió.

Por su parte, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) anticiparon meses atrás que esto "atenta no solo contra la industria vitivinícola, sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas". Además, recordaron que en 2013 la Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su Bebida Nacional, en reconocimiento al valor cultural del mismo y su rol en la identidad nacional. "Sería absurdo que un país grande, vitivinícola por producción y consumo como Argentina, avance con una ley de estas características", enfatizaron.