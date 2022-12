Una encuesta revela la nueva grieta que provocó Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner abrió una nueva grieta luego de ser condenada en la causa Vialidad. De acuerdo a una reciente encuesta, la opinión pública quedó dividida en torno a la sentencia a 6 años por defraudación al Estado. La consultora Raúl Aragón y Asociados formuló la siguiente pregunta con respuestas muy polarizadas: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión. Ud. diría que…?

En la encuesta, el 28,8% respondió que "Ella es inocente y la condena es injusta", mientras que el 28,6% aseguró que "Ella es culpable y la condena es justa". Sin embargo, otro 17,4% aseguró también en referencia a Cristina Fernández de Kirchner que "Ella es culpable y la condena debería haber sido mayor 17,4%", mientras que el 4,5% respondió: "Ella es culpable pero la condena debería haber sido menor".

Pero un dato saliente de la encuesta es también la apatía de los consultados frente a los casos de corrupción ya que el 20,7% se inclinó por No Sabe o No contesta.

El estudio de opinión también indagó sobre el escándalo de corrupción y dádivas que también involucra al macrismo a través de la pregunta: "Después de conocerse el viaje de funcionarios judiciales, ejecutivos de Clarín y funcionarios del Gobierno de la Ciudad Lago Escondido Ud. diría que…?".

Para el 29,3%, "Cristina Fernández de Kirchner está en lo cierto cuando denuncia la existencia de un "LawFare", es decir que algunos medios de comunicación masivos, algunos jueces del fuero Federal y algunos sectores de PRO trabajan en conjunto para perseguir a referentes del FDT".

Sin embargo, el 19,8% respondió que "No existe y es todo un invento del Kirchnerismo", mientras que el 14,7% respondió "Dudo que exista". Una minoría, el 6,8%, manifestó en la encuesta que "Es posible que exista pero no esta probado". Nuevamente la apatía se manifestó en el 29,4% que se inclinó por el No sabe/No contesta.

Este fin de semana, Alberto Fernández calificó como "un claro caso de dádivas" el viaje que magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaron en octubre a Lago Escondido.

"La realidad es que lo que vimos da asco, no hay otra forma de explicarlo. Da asco ver a jueces, fiscales, funcionarios, metidos en esa trama, es algo que asquea. Y si bien es cierto que todos presumíamos que eso pasaba, nunca lo habíamos visto al descubierto", sostuvo Fernández sobre el caso, que ya fue denunciado ante la Justicia.

En una entrevista con el diario Perfil, el Presidente afirmó que la denuncia "no tiene que ver con los chats, tiene que ver con el viaje, porque el viaje supone la presunta comisión de un delito que se llama dádivas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y eso es lo que pedí que se investigue. No es que denuncié los chats", aclaró el mandatario.

Y explicó: "El episodio no me preocupa por ninguna de las personas que participaron, ni por el diario Clarín. Me preocupa porque soy un demócrata, en mi sangre peronista también corre un poquito de la sangre de Raúl Alfonsín. Y si nosotros respetamos el Estado de derecho, no podemos mirar sin reaccionar lo que acabamos de ver, porque la democracia se construye con los tres poderes. Necesitamos jueces probos, funcionarios honestos y empresarios que no corrompan. Y lo que vimos fue jueces que no son probos, funcionarios que no son honestos y empresarios que corrompen", manifestó.