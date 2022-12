Pese a la condena a Cristina Kirchner, una encuesta revela el nivel desconfianza en la Justicia

Una reciente encuesta realizada a los lectores de MDZ, refleja que -tras la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad- existe un alto nivel de desconfianza en los organismos de Justicia de Argentina.

Del sondeo participaron 9.000 personas, de las que, ante la consigna "Cristina: ¿cuánta confianza te genera en la Justicia?", el 42% optó por la opción "poca" y el 26% se inclinó por "nada". En tanto, solamente el 32% afirmó tener "mucha" seguridad respecto al funcionamiento del Poder Judicial.

El relevamiento fue llevado adelante luego de que este último martes el Tribunal Oral 2° fallara en contra de Cristina Kirchner. En concreto, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dictaron su sentencia en la causa Vialidad y encontraron culpable a la vicepresidenta, a quien condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

La lectura del veredicto, que llegó luego de tres años y medio de debate judicial en Comodoro Py y que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Jorge Gorini. La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

Si bien CFK fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.

Cristina Kirchner dio un mensaje desde su despacho en el Senado de la Nación.

Después de ser notificada por los jueces, Cristina Kirchner manifestó en vivo y en directo -a través de sus redes sociales- que se trataba de "un Estado paralelo y mafia judicial", cuestionando así el funcionamiento de la Justicia. Asimismo, vinculó su sentencia con reciente un viaje y una presunta filtración de chats entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos a Lago Escondido, Bariloche.

"El camarista Gustavo Hornos, al que voy a tener que apelarle esta sentencia, es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó, el que juega en el Liverpool en la quinta de Mauricio Macri. Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la falsa denominación de Poder Judicial", dijo Cristina Kirchner.

"La condena no son los 6 de cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular (...) No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada y con inhabilitación perpetua. No voy a ser candidata", expresó.