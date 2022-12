Temeroso mensaje de intendente ultra K ante la baja de Cristina Fernández de Kirchner a su candidatura

Mario Secco, el intendente de Ensenada -localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires-, fue tajante al referirse al renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata en el 2023, tras conocerse su condena en la denominada causa Vialidad. Por ello, el dirigente ultra kirchnerista manifestó sin titubeos que “si Cristina no es candidata, estamos al horno. La única que ordena esto es ella", en relación a la falta de otra figura que una a las filas del Frente de Todos.

“Tendremos que arreglarlo con la política, pero hoy estamos al horno. Ninguno llena el vaso como lo llena Cristina. Cristina en cualquier encuesta le saca el doble de los votos a (Mauricio) Macri. Cristina le gana a todo el liberalismo junto; si le sacan 30 puntos, Cristina está en 35, y cuando se enciende y arranca en campaña se los lleva puestos a todos. El poder económico, mediático y judicial sabe muy bien que Cristina les vuelve a ganar”, indicó Secco en diálogo con Radio FutuRock.

Puntualmente, Cristina Kirchner expresó tras escuchar la condena determinada por el Tribunal Oral 2°: "No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada y con inhabilitación perpetua. No voy a ser candidata y mi nombre no va a estar en ninguna boleta".

Cristina Kirchner señaló que no será candidata el próximo año.

Secco, en ese sentido, subrayó: “Ahora, la única que ordena esto es ella, no hay otra persona que ordene las diferentes vertientes del peronismo y del kirchnerismo. No hay nadie que ordene como ordena ella. Si hoy el peronismo gobierna la Argentina y la provincia de Buenos Aires es gracias a Cristina”

También deslizó que la oposición podría ganarle a Cristina si ella no tiene protagonismo en el armado. “Saben que no se encolumnan todos atrás de una persona. Es muy difícil que todos los dirigentes se encolumnen atrás de una persona si no es Cristina. Es más difícil aún que el elector se encolumne atrás de otras personas que no sean Cristina”

Secco consideró que en la oposición “todavía están bailando" por "sacar a Cristina del juego”.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, determinaron que existió administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.