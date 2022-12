Cristina Kirchner, tras la condena: "No voy a ser candidata a nada"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, determinaron que existió administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. "No voy a ser candidata y mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa como me volví el 10 de diciembre de 2015", afirmó de forma sorpresiva Cristina Kirchner.

"Esto no es ni lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial", afirmó la líder del Frente de Todos. Asimismo, vinculó su sentencia con reciente un viaje y una presunta filtración de chats entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos a Lago Escondido, Bariloche.

Tras una extensa exposición, llegando al final reveló: "La condena no son los 6 de cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular. 4 gobiernos ganamos con el apellido Kirchner. Por esto me inhabilitan y esta es la verdad de la milanesa. ¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista".

Y siguió: "No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada y con inhabilitación perpetua. No voy a ser candidata. Es más, es una muy buena noticia para usted, Héctor Magnetto. El 10 de diciembre no voy a tener fueros y no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de Casación que me metan presa. Mascota de usted, nunca. No voy a ser candidata y mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa como me volví el 10 de diciembre de 2015".

"Está claro que la idea era condenarme, como finalmente lo hicieron. Lo raro de la condena de hoy es que es por administración fraudulenta. No quiero meterme en lo estrictamente jurídico, pero quiero leer el artículo 173, que es la aplicación que me han hecho del código penal. Dice que 'el que por disposición de la ley de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración de bienes o interese ajenos y con el fin de procurar para sí o un tercero un lucro indebido, violando sus deberes...' Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente a lo largo del juico que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes de presupuesto que son aprobadas por legisladores porque lo curioso, además, dicen que lo cometí a través de la sanción de leyes y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras en la provincia de Santa Cruz. Yo no legislo, eso lo hacen los diputados y senadores.", sostuvo.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada y con inhabilitación perpetua. No voy a ser candidata".

"Después de la reforma de 1994, quien tiene el debe jurídico de administrar y ejecutar el presupuesto, es la figura del jefe de Gabinete. Curiosamente, en este juicio solo declararon como testigos. Y esto no quiere decir que tengan responsabilidad alguna porque a lo largo del juicio se probó que ninguna de las aseveraciones de las mentiras que dijeron los fiscales en su alegato eran ciertas. A punto tal de que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, de las pericias y testimonios, no pudieron replicar nada", comentó.

"Esta condena no es por las leyes de la Constitución, por las leyes administrativas o por el código penal (...) Esto no es ni lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial. La confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, lo tuvimos este fin de semana", lanzó Fernández de Kirchner

Y añadió: "Ayer el presidente hizo mención a algo que hizo estado público en las redes. Estaba en El Calafate y comencé a recibir mensajes acerca de un sitio de internet en el cual se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que habría tenido lugar el día 17 de octubre, casualidades de la vida... Esto era un viaje en un avión privado en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, que lo tiene secuestrado para todos los compatriotas, pese a las leyes vigentes para que los extranjeros tengan tierras en zonas limítrofes. En ese vuelo viajaron cuatro jueces. ¿Y por qué importa en esta causa?".

"Carlos Mahiques es un juez de casación puesto a dedo por Mauricio Macri. Nunca concursó. Lo plantaron en casación nacional. El otro era Julián Ercolini, el juez que instruyó esta causa. Mahiques es el padre del fiscal que instruyó esta causa de Vialidad. También un juez federal en lo penal económico, Pablo Yadarola y el otro es Pablo Cayssials, de lo contencioso administrativo. Si uno mira, está todo el fuero federal", dijo.

"Además, iban dos funcionarios del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien porque fue el que colocó las vallas en mi casa cuando sucedieron los episodios del atentado. Días posteriores al atentado contra mi vida hizo acciones de inteligencia con la Policía de la Ciudad, que sacaba fotos a toda la gente que entraba y salía. Es también claro por su características que es el que controla la Seguridad, es decir vendedores ambulantes. Recuerdan a la banda de vendedores ambulantes que terminaron atentado contra mi vida, ¿no?".

"También lo acompañaba el jefe de los Fiscales, Juan Mahiques, hijo del otro Mahiques, que es hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor", completó en esa línea.

"El camarista Hornos, al que voy a tener que apelarle esta sentencia, es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó, el que juega en el Liverpool en la quinta de Macri. Esto es el sistema que hoy está funcionando bajo la falsa denominación de Poder Judicial. Además iba un exagente de la SIDE y un empresario de medios digitales. ¿Y quién pagaba el avión en el que iban? Era el grupo Clarín, de Héctor Magnetto, a través de sus dos personeros: Jorge Rendo, su operador todoterreno, y Pablo Cassey, sobrino de Magnetto".

"Jorge 'Coco' Mahiques es quien sobreseyó al empresario Joe Lewis. Ercolini, además de condenarme, es el que sobreseyó a Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa 'Papel Prensa'. Cayssials es el juez en lo contencioso administrativo que en la ley de medios interrumpe la desinversión por ley del Grupo Clarín y lo beneficia. Ahora viaja en el mismo avión y van todos juntos a Lago Escondido", manifestó.

Por su parte, se refirió al rol de los medios de comunicación. Para Cristina Kirchner el periodismo es "fundamental en el lawfare" e indicó que "la complicidad de los medios" es necesaria para "hacer condenas que no tienen sustento. Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios".