Sin candidatos, intendentes y gobernadores debaten qué hacer con La Cámpora y con Cristina Kirchner

“Ya no somos los mismos… vos lo sabes”, expresó antes de ingresar al agasajo que un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires le hizo a los periodistas con los que tienen trato frecuente y dialogan más en on que off.

La confesión tenía que ver con la pregunta de rigor. Ahora que le abrieron la puerta y Cristina Kirchner dijo que no será candidata, ¿ustedes se animan a volver a conducir al peronismo? No solamente Alberto Fernández no se animó en armar el albertismo. “Sabía con los bueyes con los que araba”, se reía, después, un operador de lo que queda del entorno presidencial que, sin embargo, le sigue pasando más factura al jefe de Estado que a quienes iniciaron el camino junto con él para emanciparse del cristinismo camporista.

Mientras los jefes comunales en actividad y en uso de licencia se juntaban en la Fundación que conducen políticamente Alberto Descalzo y Julio Pereyra, los últimos “barones” que quedaron de la vieja guardia peronista, en la esquina de Rivadavia y Carlos Pellegrini, en el Consejo Federal de Inversiones, varios gobernadores anunciaban una reunión con la Mesa Sindical Nacional Peronista para diseñar una estrategia electoral de cara al año que viene, sin Cristina y mucho menos con La Cámpora.

A diferencia de algunos jefes provinciales, entre los cuales no está Axel Kicillof, por supuesto, los intendentes bonaerenses no quieren saber nada con emanciparse de la vicepresidenta de la Nación. Presumen que no hay margen para una discusión política rupturista con “la jefa y su hijo”, como dijo uno hoy.

“Si me decís quién puede ser para tirarlo como candidato, ya te digo que es posible, pero hoy nadie quiere ser, así que estamos todos en igualdad de condiciones”, se confesó otro de los presentes que, como todos ahí, ya descartan que pueda ser Alberto Fernández. Ni La Cámpora tiene a Cristina ni los intendentes a Sergio Massa. Daniel Scioli espera marzo para salir a la cancha.

Lo que se escuchaba en las mini reuniones que tenían los intendentes con los periodistas era un pleno apoyo a la realización de unas PASO. “Le voy a decir a Axel (Kicillof) que es lo más conveniente para él y para todos. A él lo legitima como conductor del proceso que vendrá, y a los intendentes los revaloriza en los territorios”, indicaron todos, más allá que lo dijeran por separado.

Y, con respecto a la relación con Máximo Kirchner y La Cámpora, también coincidieron que “no es momento de hacer nada. Hay que esperar como decanta todo”, le dijeron, cada uno por su parte, a MDZ. Lo que también quedaba claro, aunque no lo formalizaron, que el temor más importante reside en la reedición de Unidad Ciudadana en aquellos lugares donde gobernadores e intendentes no quieran darle lugares a los “pibes que ya dejaron de serlo hace mucho tiempo”, tal cual confió uno de los presentes en el brindis.

“Es que si vamos divididos perdemos. Quizás alguno crea que no tenemos nada que perder. No podemos ir partidos”, reconocen hasta con temor porque presumen que, si sucediera eso, la oposición le ganaría con claridad.

"Pero si hoy también es factible que pierdan", expresó MDZ. “Sí, pero de la otra forma es seguro. Entonces, hay que esperar. Sin Cristina como candidata, a Máximo se le hará mucho más difícil seguir imponiendo las cosas, pero estate seguro que empieza otro camino”, aseveró otro de los presentes.

El anfitrión de la vicepresidenta tras su sorpresivo renunciamiento a ser candidata tras el fallo que la condenó por la causa Vialidad, el intendente de Ensenada, Mario Secco, reveló que si ella no revierte su decisión “estamos al horno”.

A los gobernadores e intendentes que nunca terminaron de aceptar la muerte de Néstor Kirchner porque eso le cambió las reglas de juego con quien lo sucedieron no le interesa mucho el futuro del “proyecto nacional y popular” sino que pueda haber un referente que los haga volver con la suma del poder, sea en las próximas elecciones o en el 2027.