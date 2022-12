La valoración que hizo el exministro de Justicia de Macri sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

El exministro de Justicia del Gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano se mostró en línea con el Tribunal Federal Oral N° 2 que falló contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por la Obra Pública, y aseguró que, hasta que la condena quede firme, debería participar de la contienda electoral.

"No recuerdo una condena a un alto funcionario en ejercicio. Vale destacar la seriedad y la sobriedad de este Tribunal", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, expresó: "Parecemos estar ante una sentencia muy seria y fundada que no tiene absoluciones por determinados delitos y contiene una condena respecto a una defraudación a la administración pública. Es interesante porque es algo que nadie terminó de controvertir. Todavía no está firme, habrá que esperar las revisiones de la Cámara de Casación y de la Corte".

En la misma línea, el exfuncionario planteó: "Hay uno de los jueces que indica que debería haber sido delito de asociación ilícita. Es un tema que tiene un elemento que siempre es complejo, la necesidad de que haya múltiples delitos y ellos señalan que estamos ante una única modalidad delictiva".

En torno a los dichos de la vicepresidenta sobre su negativa a participar en las listas del Frente de Todos en 2023, Garavano sorprendió al asegurar que, si bien se trata de una decisión política, debería competir para solidificar la democracia.

"Legalmente no tiene ningún impedimento ni lo tendrá en 2023, es una decisión política de ella y de su espacio. Anunció que no lo hará más, veremos si era cierto o no", apuntó, y rápidamente sumó: "En esto soy partidario de que es el pueblo el último soberano y, más allá de la restricción, no hay que aumentar las restricciones de la competencia electoral. Cuanto más competencias, más sólida es esa democracia".

Cristina Kirchner fue condenada este último martes por el Tribunal Federal Oral N°2.

Por último, el exministro opinó acerca de los chats entre jueces, funcionarios y empresarios vinculados a un posible viaje a Lago Escondido: "Estaríamos ante un delito de espionaje ilegal y un hackeo bastante sofisticado. Hablar de eso me parece bastante al límite porque además no sabemos cómo se obtuvieron esos chats, y nadie sabe si son verdaderos o no".

"No parece algo inocente, parecemos estar ante una maniobra sofisticada de hackeo y no tiene nada que ver con la condena penal que estamos hablando. Se hace para tratar de encontrar algo de lo que hablar, que ha sido una constante. El kirchnerismo ha optado por hablar de otras cosas o buscar excusas ajenas a los hechos investigados", concluyó.