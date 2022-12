Las razones por las que Patricia Bullrich no quedó conforme con la condena a Cristina Fernández de Kirchner

Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata presencial para las elecciones de 2023, se refirió a la reciente condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada causa Vialidad y cuestionó algunos aspectos del veredicto, en especial la cantidad de años de prisión que determinaron los jueces.

Cristina Kirchner fue condenada este último martes por el Tribunal Oral 2° a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, apelará ante la Corte Suprema de Justicia y no será privada de su libertad hasta que la sentencia quede firme. También se ve beneficiada por tener fueros compatibles a su función en el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, la referente del PRO se mostró muy crítica de los años de cárcel que determinó la Justicia. “Me queda un poco de sabor amargo esta idea de que si los jueces dicen que son 460 millones de dólares, son seis años. Vos te robás un auto, pero tiene entre 4 y 8 años (de pena). Vos te robás 460 millones de dólares y tenés una pena igual que una persona que no tiene responsabilidad”, aseveró en diálogo con Radio Rivadavia.

"Aunque tampoco podían inventar una pena porque están en el código", aclaró Bullrich. Pese a esto, sí celebró que no pueda presentarse en elecciones para ejercer un cargo público. “El hecho de que no se puedan presentar nunca más a un cargo de por vida, a alguien que hizo de la política su vida, es una condena fuerte y es muy importante. Es un dato fundamental", aportó.

También sostuvo que “el retroceso del kirchnerismo es inevitable porque el país tiene un verdadero desastre. La angustia social es enorme, los problemas sociales son enormes, solo se han ocupado de intentar impedir lo que sucedió".

En relación con el hecho de que Cristina Kirchner haya sido absuelta de cometer el delito de asociación ilícita, Bullrich opinó: “Es un tema discutible que no me voy a meter porque la valoración de (por qué) los jueces decidieron por qué no a la asociación ilícita está en su conciencia”.

Cristina Kirchner escuchó el veredicto desde su despacho en el Senado y luego realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales.

En concreto, la fiscalía había pedido que la condenaran por liderar una organización que usaba la obra pública para malversar fondos, con Lázaro Báez como eje. La Justicia no hizo lugar a esa acusación.

Ese delito es uno de los más "difíciles de probar". Está estipulado en el artículo 210 del Código Penal y apunta a quienes hayan formado una organización de "3 o más personas" que tengan como fin cometer un ilícito. La pena establecida es siempre de cumplimiento efectivo. " Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delito", dice el Código.

La dificultad de la probanza de ese delito es que se tienen que comprobar al menos dos de una lista de características: estar integrada por diez o más individuos, poseer una organización militar o de tipo militar, tener estructura celular, disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país, estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior y recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.