Por qué Cristina fue absuelta del delito más grave del que estaba acusada

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue absuelta por el delito más grave del que estaba acusada; asociación ilícita. El fiscal había pedido que la condenaran por liderar una organización que usaba la obra pública para malversar fondos, con Lázaro Báez como eje. La Justicia no hizo lugar a esa acusación.

Ese delito es uno de los más "difíciles de probar". Está estipulado en el artículo 210 del Código Penal y apunta a quienes hayan formado una organización de "3 o más personas" que tengan como fin cometer un ilícito. La pena establecida es siempre de cumplimiento efectivo. " Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delito", dice el Código.

La dificultad de la probanza de ese delito es que se tienen que comprobar al menos dos de una lista de características:

a) Estar integrada por diez o más individuos;

b) Poseer una organización militar o de tipo militar;

c) Tener estructura celular;

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;

e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad;

g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;

h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

No se conocen los fundamentos del fallo aún. Desde la Defensa siempre se puso como argumento que no podía haber asociación ilícita porque los funcionarios acusados, con Cristina como eje, eran funcionarios elegidos de manera legítima. Para los fiscales ocurría lo contrario. Según ellos con la llegada de Néstor y Cristina al poder, Lázaro Báez creó empresas que serían destinatarias de obras públicas en Santa Cruz, digitadas desde el Poder Ejecutivo. Ese plan criminal es el que la Justicia dijo que no está probado.

La exculpación por asociación ilícita no implica que no se investigue o se culpe de otros delitos.