Sin Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora pierde poder y se quedó sin su fórmula mágica

Aún sin salir del estado de shock, intendentes y funcionarios que conviven diariamente entre las cuestiones territoriales y la gestión saben que la renuncia a ser candidata de Cristina Fernández de Kirchner les abre una gran oportunidad para modificar la manera de negociar con Máximo Kirchner y los dirigentes de La Cámpora.

Mientras se muestran ambiguos por considerar, en privado, que se trate de una persecución, dos intendentes que hablaron con MDZ en el transcurso de ayer y hoy entienden que la vicepresidenta puede ser pasible de alguna saña especial por parte de un sector del Círculo Rojo en el que conviven medios, empresarios y magistrados. Pero que también es culpa de la manera en que ella se relaciona con estos grupos y de los “bestias” que deja para operar todo lo relacionado con el campo judicial.

Eso no significa que "vayamos todos a pedirle a Alberto Fernández por su reelección... Ni loco. En su entorno nadie entiende de política y miran todo como en CABA", se quejó uno de los que hablaron con este medio.

“Vos que hace años que recorrés el Gran Buenos Aires… Decime qué intendente, ministro o gobernador cayó por un caso de malversación de fondos, asociación ilícita o direccionar la obra pública… Solo uno”, expresó.

Efectivamente, el único intendente que estuvo preso por diez días fue Jesús Cariglino, de Malvinas Argentinas, hace más de dos décadas, donde los jueces intervenían directamente en la consustanciación de todo el proceso. Cuando se reformó el sistema judicial bonaerense y se incorporó el Ministerio Público, ya no hubo otros casos. Y antes que eso, la Justica lo absolvió y lo devolvió al Ejecutivo municipal.

Los antiguos “Barones” y quienes los siguieron, tienen muchos vasos comunicantes entre sí y para cuestiones claves como seguridad y justicia no hay mayores diferencias entre radicales, peronistas y PRO. Los funcionarios judiciales suelen surgir de la “familia” judicial" y sus ramificaciones, como los colegios y federaciones de abogados, y casi nunca hay un apellido vinculado con la política directamente en un listado de magistrados.

Inclusive cuando Hugo Curto armaba los eventos boxísticos en Tres de Febrero, y el ringside era frecuentado por quienes querían concursar en una terna para el departamento judicial de San Martín, por ejemplo, ningún jefe comunal, ni siquiera el propio Curto, proponía a un familiar directo.

“Vos ves lo que pasa en Santa Cruz y es terrible… Lo empezó a querer hacer en Buenos Aires al principio Néstor con un par de operadores que puso a trabajar acá y, la verdad, solo llegó a algunos lugares, pero el resto no prosperó”, recordó un ex intendente.

Estas diferencias, que no son nada sutiles, también hacen al fondo de las cosas. Es que para los territoriales bonaerenses las formas suelen guardar muchísima relación con los resultados. “Y andar a los gritos en un paraavalancha no da la mejor señal”, sostienen casi al unísono.

A estos experimentados dirigentes, curtidos en batallas feroces por el reconocimiento municipal o regional, los acuerdos son más importantes que las elecciones en sí. Saben que más o menos siempre los municipios tendrán un ganador parecido, pero lo importante es el sistema, que es lo que consideran que Máximo Kirchner quiere romper sin tener nada con qué reemplazarlo.

“Si vos me decís que lo que hacemos nosotros está mal y debe ser revisado, te lo acepto. Pero si me obligas a cambiar todo y no me ofreces nada para reemplazar lo que existe, me estás proponiendo una anarquía”, reveló una de las fuentes que habló con MDZ.

Y ahí radica el quid de la cuestión. Para los alcaldes, el hijo de los dos presidentes no representa el pensamiento de la vicepresidenta. “Ella nos lo dice siempre. Yo no hablo por boca de terceros”, expresó una fuente.

Sin su presencia en las listas, La Cámpora, que venía distribuyendo de manera monopólica la marca más famosa del mundo de gaseosa, ahora debe empezar a buscar otro producto alternativo. “Venían con la patente de la Coca Cola, nos decían que si no se la comprábamos no teníamos ni lista, y ahora no saben cómo hacer...”, se sonroja alguien que no siempre estuvo de acuerdo con las estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideran una líder, pero no conductora.

Para un grupo importante de jefes comunales, entre los cuales se inscriben Martín Insaurralde, Andrés Watson, Alberto Descalzo y Mariano Cascallares, Juan José Mussi y Ariel Sujarchuk, entre otros, el único candidato a presidente posible, si la economía mejora algo, es Sergio Massa.

Hasta donde llegaron algunos cambios que el actual jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, quien había terminado el año pasado muy enojado, enfrentado y hasta con reproches contra el ministro de Economía actual que llegaron al recorte de algunos contratos que tenía el Frente Renovador en la administración bonaerense, cambió de opinión.

Massa no quiso aprobar la modificación de la ley que impedía la reelección de los intendentes, algo que terminó pasando por el voto del resto del peronismo e inclusive el radicalismo.

Eran otros tiempos y pasaron cosas. Dos, quizás, importantísimas. Insaurralde quedó dolido, bastante, porque Máximo Kirchner no habría cumplido su promesa de hacerlo candidato a gobernador en 2023. ¿Por qué le creyó?, sabiendo que Axel Kicillof es el elegido principal de la madre de Máximo, nadie lo puede explicar. Además, como ella dice, “no hablo por terceros”.

La otra, fundamental. Massa es el que maneja los escasísimos fondos que tiene el presupuesto nacional que sirve para solventar las siempre vitales necesidades de las arcas de la Provincia de Buenos Aires.

Los días y semanas por venir darán algunas señales más en torno a cómo se moverá el peronismo institucionalizado, que maneja intendencias y gobernaciones, que "sufrió" las imposiciones de "los pibes" y que ahora empiezan a operar, sigilosamente, y mientras dicen que es una persecución contra el peronismo, qué harán para seguir siendo poder lejos de lo que Juan Domingo Perón calificó, en su momento, "elementos extraños al cuerpo del peronismo".