Qué dijo el jefe de La Cámpora sobre el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner

El secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta tiene el objetivo de "proscribir" a la ex mandataria.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y aliado de Máximo Kirchner en La Cámpora, aseguró además que, a su entender, Cristina Fernández de Kirchner tomó "una decisión terminante" al anunciar ayer que no se presentaría a ningún cargo en las elecciones de 2023, luego de conocer la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2.

"Estamos ante una situación límite. A Cristina intentaron matarla. Este es un peldaño más. Claramente el objetivo es proscribirla, sabemos que después hay tiempos procesales, instancias de apelación y demás, pero lo que se busca es hacer el daño y correrla del escenario electoral", señaló Larroque en declaraciones a Radio La Red.

El funcionario bonaerense al ser consultado sobre las movilizaciones en favor de la Vicepresidenta, el ministro bonaerense evaluó que "es momento de tener prudencia y tener claro que cuando se sale a la calle hay que hacerlo con un objetivo claro y constructivo".

El secretario general de La Cámpora afirmó que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no postularse para las elecciones del año que viene es algo "terminante", al considerar que no ve a la titular del Senado como "una salvadora", sino como una dirigente que convoca "a tomar conciencia de lo delicado que es el momento que estamos atravesando".

"Conociéndola, me parece que la decisión de no ser candidata es terminante. Ella lo venía expresando de alguna manera y creo que a mi me tocó también decirlo. No vemos a Cristina como una salvadora. Sin duda es la persona más capacitada con el liderazgo más profundo que tiene la política argentina, pero no puede sola. Tiene que haber una movilización del conjunto del pueblo, de todos los sectores, de la dirigencia. Una toma de conciencia de cuál es la pelea", señaló.