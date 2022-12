Las cuentas pendientes que marcó Alferdo Cornejo para un futuro gobierno local

Rodolfo Suarez comenzó este viernes su último año de gestión como gobernador de Mendoza y culminará el segundo periodo consecutivo de gobierno de Cambia Mendoza. En el oficialismo provincial ya comenzaron los movimientos de dirigentes que aspiran a liderar la continuidad de este proyecto político. El mejor posicionado en todas las encuestas para ser el candidato a la Gobernación en 2023 es Alfredo Cornejo, aunque el exmandatario evita sumarse a esa carrera por el momento. Sin embargo, marcó los desafíos y cuentas pendientes que debería tener en cuenta un eventual futuro gobierno radical.

“Primero creo que tenemos que definir correctamente qué tiene Mendoza y qué potencialidades tiene. Cuántas dependen de la política provincial y cuántas dependen de la política nacional y cuántas dependen de la sociedad y de su individualidad y sus talentos”, manifestó Cornejo en diálogo con MDZ Radio.

El presidente del bloque de Senadores de Juntos por el Cambio destacó que la diversidad económica que tiene Mendoza genera una sociedad con características diferentes a las de otras provincias vecinas. “Tenemos una estructura muy diversa, lejos de lo que dicen de que hay que agrandar nuestra matriz productiva. Nuestra matriz productiva es súper diversa, lo que no tiene es megaminería metalífera, pero en realidad tiene todo el resto de las actividades. Es mucho más diversa que Neuquén, que San Juan, San Luis o La Pampa, que son limítrofes de nuestra provincia y en general se las compara”, indicó.

Resaltó que “eso debiera ser bueno, el problema es que a veces nos termina jugando en contra. En materia salarial nos juega en contra porque no tenemos agricultura de commodities y el salario de la agricultura es más bajo que el resto. Y eso tiene una influencia sobre la calidad de sociedad que tenemos y nuestro sistema institucional. Acá no se puede hacer cualquier cosa porque la sociedad es más exigente”.

Respecto de los desafíos pendientes que tiene la Provincia tras casi dos gestiones de Cambia Mendoza, Cornejo planteó que “hay que tener un Estado mucho más inteligente que el que tenemos, que ha progresado mucho en estos 6 o 7 años, pero que no está óptimo, está lejos del óptimo”.

Puso como ejemplos que “hay mucho para hacer en la red de digitalización de la salud para optimizar precios. La relación con el sector privado con la OSEP en particular tiene que ser mucho más fluida de lo que es”.

Agregó que también tuvieron avances en materia de educación. “Creo que rompimos el cogobierno que había con los sindicatos en el sistema educativo. Avanzamos en materia de calidad, tenemos mejores rendimientos, pero vino la pandemia y tiró abajo mucho de lo que se había hecho, pero así todo, habían tantas capacidades instaladas que Mendoza cayó pero no tanto como el resto de las provincias”, subrayó.

“Hicimos cosas buenas de un Estado inteligente como el GEM y se pudo seguir la trayectoria de los chicos en pandemia y ver que hubo 18 mil chicos que no tenían teléfono y no podían tener clases virtuales”, agregó.

Por otra parte, señaló que “en donde más están impactando las reformas es en los servicios judiciales” pero advirtió que “desde el poder político podríamos exigir mejores resultados en materia penal con todas las herramientas que tenemos y hemos dado”.

“Tenemos que ponernos a mejorar todos los temas de ADN y pruebas que sean indubitables en temas penales, de laboratorios científicos y en temas de prevención del delito. Siguen habiendo robos, siguen habiendo entraderas y no hay otra chance de evitarlos que no sea por el lado de la prevención”, afirmó.

El exgobernador planteó que todavía “hay mucho para hacer en materia de seguridad para mejorar la situación. Hemos sido exitosos en los delitos violentos pero seguimos teniendo otros delitos que hay que bajarlos mucho, como robos de autos o a casas. Tenemos que poner mucha más inteligencia estatal para eso y tiene que ver con la Justicia y con el Poder Ejecutivo”.

De todas maneras, el senador nacional sostuvo que más allá de las políticas que se puedan llevar adelante a nivel local, si no se influye a nivel nacional es muy difícil avanzar en transformaciones de fondo.

En este sentido, el dirigente de Juntos por el Cambio disparó contra el kirchnerismo provincial por subordinarse a los lineamientos nacionales del Frente de Todos.

“Yo discutí el impuesto al vino con un gobierno aliado del mismo signo político como el de Macri. Igual que con Portezuelo del Viento. Yo veo que al kirchnerismo local le define la política la Nación todo el tiempo. Le define la política el Frente de Todos, Cristina, indirectamente Alberto o Massa”, apuntó Cornejo.

El senador nacional manifestó que “si destrabaran el laudo de Portezuelo del Viento, el rédito se lo llevaría el Frente de Todos y sin embargo no han sido capaces de pelearlo. En lo de la alcoholemia cero podrían anotarse un poroto para todo el sector. Son alrededor de 5000 productores, no es que están perjudicando a Catena o Zuccardi. Para qué quieren el poder si no es para influir”.