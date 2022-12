Cristina Fernández de Kirchner denunció ataques de sus "enemigos" hacia familiares

Este sábado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció las "prácticas mafiosas" en las que incurren los medios hegemónicos de comunicación, a raíz de una nota publicada por medio gráfico, en la cual "una vez más" se volvió a "amenazar con meter presa" a su hija, Florencia Kirchner.



En un texto publicado en sus redes sociales, la exmandataria recordó el "episodio mafioso y dramático" del que fuera víctima la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, cuando en el diario Clarín se publicó el número del teléfono celular de una de sus hijas.

De Hijos, Hijas y Mafias https://t.co/F5uYFEM5iB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 10, 2022





Además, la Vicepresidenta reclamó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos "no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias".



"Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla", aseveró la exmandataria en una publicación que compartió en sus redes sociales.



De esta forma, Fernández de Kirchner respondió a la nota publicada bajo el título "Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista".



La expresidenta compartió el siguiente fragmento de esa información, en la cual se afirma: "Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre".



Cristina Fernández de Kirchner agregó que en la misma publicación también se puso "en duda que haya dado positiva de Covid".