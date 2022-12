Fuertes críticas de un diputado mendocino hacia Cecilia Moreau

Minutos antes de la sesión especial convocada por el Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados y que fue suspendida por la sólida defensa que impuso la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), MDZ Radio entrevistó al diputado nacional y presidente del PRO en Mendoza, Alvaro Martínez, quien apuntó contra el oficialismo y Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja

La sesión fue cancelada en medio de gritos e insultos. Los legisladores de JxC decidieron retirarse del recinto bajo el argumento de que no cumplía con el plazo de tiempo correspondiente y, por lo tanto, la misma estaba "caída".

En este contexto, Moreau seguirá en la Presidencia de la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre y por ahora se desconoce quiénes serán las nuevas autoridades, debido a que el FdT no pudo lograr el quórum suficiente para renovar el mandato de la dirigente, que responde al Frente Renovador. Desde la oposición aseguran que la relación con el oficialismo es complicada desde que asumió Moreau, y esto responde a su falta de palabra a la hora de llegar a acuerdos legislativos.

“Lo más importante que puede tener una persona es su palabra a la hora de establecer acuerdos. La verdad es que esto se rompió desde el minuto uno, cuando Cecilia Moreau asumió la Presidencia de la Cámara de Diputados, que es un órgano colegiado y el cual permite crear leyes para intentar solucionar los problemas de los argentinos”, señaló Álvaro Martínez.

Álvaro Martínez, diputado nacional y presidente del PRO en Mendoza.

Con esto el legislador hizo evidente su postura y sostuvo que “al no cumplir con el orden de las reglas, el reglamento pasa a ser una letra muerta. Es imposible que un órgano pueda funcionar si no se cumplen las reglas, y la verdad espero que las nuevas autoridades de la Cámara sean distintas. En caso de que el oficialismo vuelva a proponer a Moreau, deseo que recapacite y cambie, porque está demostrando que no le importa cumplir las normas”, apuntó.

Por último, Martínez aseguró que “la Cámara de Diputados está pasando por un papelón institucional orquestado gracias a Cristina Fernández de Kirchner. No es un solo papelón institucional, sino que lamentablemente no estamos honrando el mandato que nos han dado los argentinos”, sentenció.