Un Juntos por el Cambio desordenado y un Gobierno que no tiene salida

En el día de hoy, los líderes del PRO se reunieron con el objetivo de “limar asperezas” ante las tensiones por las candidaturas. Tras el encuentro, Cristian Ritondo aseguró que los candidatos a presidente son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Eugenia Vidal. MDZ Radio conversó con el analista político Daniel Bilotta sobre las internas del partido de Mauricio Macri y la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno nacional de cara a las elecciones del año que viene.

"Es una novedad que Ritondo la note a Vidal, que parecía casi alguien desahuciada hasta un mes atrás y esto le define un rol en el PRO. No sé si en la Alianza, porque hasta ahora sabíamos de Vidal que era alguien muy funcional: podría ser candidata a jefe de gobierno porteño o a presidente", explicó Billotta.

Esta situación, para el analista, establece una nueva estrategia de Macri: "Esta tratando de colocar un poco de algodón entre dos cuchillos muy filosos: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich".

Para Billota, ni Bulrich ni Larreta celebran esta incorporación. Según el analista, Macri está buscando una síntesis de toda la capacidad de gestión, pero sin aparentes definiciones políticas profundas como la que espera el ex presidente, ni todas las definiciones profundas que precisaría Bullrich. "Aparece alguien, un autor nuevo en la pelea que podría sintetizar esas dos cosas o tal vez las aspiraciones de Macri".

Internas en el Frente de Todos

Por otro lado, Andrés Larroque, referente de La Cámpora y funcionario de Axel Kicillof, dijo que no veía en Alberto Fernández una preocupación central en ganar las elecciones. Ante esto Bilotta advirtió: "Lo que él está tratando de decir es que si Alberto no entiende que aunque la inflación se dispare, hay que dar un bono de fin de año, el kirchnerismo no va a tener suerte electoral posible".

Para el analista Alberto y Sergio Massa no ven posibilidades de llegar al año que viene si no hay un ajuste. "Esta es la discusión de fondo hoy en el Frente de Todos. Cristina Fernández de Kirchner se da cuenta que el Conurbano es donde peor la pasa la gente con el tema inflacionario, es decir, algo que su gobierno no arregló, empeoró".

Concluyendo, Bilotta aseguró que este Gobierno es de Cristina, y del "Cuervo" Larroque. "El Frente de Todos está en una encerrona, porque si no hay ajuste no va a haber inversión, por lo menos para llegar al año que viene. Y si el ajuste es muy profundo, es muy probable que pierdan la elección. Si Alberto reconoce que no se va a presentar a las PASO y le hace caso a Cristina, probablemente desaparezca todavía más su rol como presidente”.