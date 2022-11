El posible frente entre Javier Milei y el ala dura del PRO

Las elecciones de 2023 denotan un panorama político incierto y de diversas variaciones. MDZ habló con fuentes del círculo íntimo de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Frente de Todos y la Unión Cívica Radical para plasmar los escenarios posibles. Un frente entre los dirigentes duros del PRO y la Libertad Avanza es un planteo discutido por las principales cabezas.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

La inserción de Milei en la política trajo problemas a todos los frentes electorales. El economista liberal plantó un discurso que rápidamente comenzó a ser copiado y utilizado para seguir la tendencia impuesta por la audiencia. Se trata de un vuelco total hacia lo que respecta a los pensamientos liberales en lo impositivo y el manejo de los bienes públicos.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos se vieron atacados por un lugar que nunca se hubieran imaginado: la espalda. Los políticos opositores y oficialistas siempre estuvieron acostumbrados a cierto tipo de debate en el que no se expusieron tanto. Con la llegada del diputado liberal, la vieja política se vio inmersa en un problema insoluble.

Milei no se sienta con cualquiera. La candidatura y las medidas que propone no se pudieron calmar con arreglos políticos o con charlas amistosas. El economista tuvo una serie de reuniones con Macri pero quedaron en la nada. Una fuente de su círculo íntimo reveló que el expresidente estaba abierto a dejarlo competir dentro de la coalición opositora. Asimismo, el trato con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tuvo su avance pero quedó en el olvido. La información desde ambos frentes es que no hay diálogo alguno en la actualidad.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Una fuente del círculo cercano del PRO duro reveló que hay una intención central de entablar diálogo directo con el diputado liberal. La idea principal es tratar de que Milei ceda y se anime a competir dentro de Juntos por el Cambio. En caso de no ser posible, es decir de que el resto de los partidos no quieran que el economista compita dentro de la estructura, hay una chance de que los liberales de la oposición migren y armen un frente junto con la Libertad Avanza.

En la cabecera liberal es un tema de discusión el acercamiento de la primera oposición. Una de las manos derechas de Milei le expresó a MDZ que no hay posibilidad de que el economista se acerque por su parte a Juntos por el Cambio. "Milei ya hizo explícito que él iba a recibir a los liberales duros que rompan con Juntos por el Cambio. Ahora, él tampoco va a ir a buscarlos corriendo", destacó un importante ícono del liberalismo.

La única posibilidad de que el bloque duro del PRO de Juntos por el Cambio se siente en la misma mesa que los dirigentes de la Libertad Avanza es rompiendo por su parte. Los liberales buscan quebrar el status quo y dejar a los radicales y a los blandos del PRO por su lado y armar un frente electoral potente encabezado por Milei y una pata dura del PRO como lo puede ser Bullrich.

El expresidente Mauricio Macri.

Una fuente de la mesa principal de la UCR afirmó que bajo ningún aspecto aceptarían la inserción de Milei en la estructura de Juntos por el Cambio. "Al segundo que entra Milei, la UCR abandona la coalición", le expresó el dirigente radical a MDZ. El malestar con Macri en el partido también es un hecho que afecta la estabilidad de la coalición.

La diferencia entre los sectores adeptos a las ideas iniciales del radicalismo y los "especuladores de cargos" genera una serie de malestares dentro de la UCR. Los valores principales del partido implican no ceder importancia y trascendencia. Diversos dirigentes han destacado que "el radicalismo recuperó el autoestima". La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

El Frente de Todos por lado atraviesa una fuerte interna. El poder de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se quiere llevar puesto todo lo que resta del oficialismo. Por su parte, el presidente Alberto Fernández quiere arrancar a jugar de cara a las próximas elecciones. La banda del peronismo no K y del líder sindical Hugo Moyano son una de las principales bases de su poder.

La consultora Opinaia publicó un informe de opinión pública sobre el panorama electoral de 2023. Juntos por el Cambio encabeza la lista electoral con un 30% de intención de voto. El Frente de Todos se posiciona en segundo lugar con un 25% y la Libertad Avanza con un 23%.