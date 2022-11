La contundente respuesta de un gobernador peronista a Mauricio Macri

Ante las críticas de Mauricio Macri por la aprobación de un nuevo régimen jubilatorio en Tierra del Fuego que permite a los empleados públicos acceder a esos haberes con 55 años, el gobernador de esa provincia patagónica, Gustavo Melella, lanzó fuertes acusaciones contra el expresidente y lo trató de "discípulo del ajuste" y "repetidor de frases hechas", entre otros agravios.

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este lunes por la noche una reforma de su sistema previsional que flexibiliza las condiciones jubilatorias y permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años hasta 2027 y cobrar hasta el 88% de su sueldo en actividad, según se desprende del proyecto de ley sancionado por unanimidad en el recinto legislativo. La modificación previsional creó una ventana transitoria que permitirá jubilarse antes a quienes "hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017" y se jubilen "hasta el 31 de diciembre de 2027". Para ello deberán tener 30 años de aportes a cualquier sistema previsional pero 20 de ellos, como mínimo, al régimen fueguino.

"Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los que trabajan. O somos el cambio o no somos nada", escribió Mauricio Macri en su cuenta de Twitter poco después de sancionada la normativa, cuestionando además la actitud de los diputados de su propio espacio que avalaron la nueva medida.

A través de la misma red social, la respuesta del gobernador fueguino Gustavo Melella no tardó en llegar: "Señor expresidente Mauricio Macri, ¿por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político".

"Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino", añadió.

Manteniendo el tono endurecido, el aliado del Gobierno le recriminó a Macri sus políticas de gestión entre 2015 y 2019: "Fue durante su gobierno que se perdieron miles de puestos de trabajo. Fue su gobierno el padre de este endeudamiento brutal que hoy padecemos. Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores".

"Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda", cerró Melella su posteo con una frase orientada al clima preelectoral.