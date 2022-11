El tecnicismo que demoró por horas la votación del Presupuesto 2023

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Presupuesto 2023 que fue enviado a la Legislatura por el gobernador Rodolfo Suarez. Sin embargo, la votación estuvo demorada por más de tres horas debido a la discusión respecto a un tecnicismo en el reglamento interno del Cuerpo.

La iniciativa terminó obteniendo media sanción. A nivel general, fue aprobada por los votos de los diputados del frente oficialista Cambia Mendoza, mientras que el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista (FDT-PJ) rechazó en general la iniciativa pero votó afirmativamente el capítulo en el que se solicitaba autorización para tomar deuda para cuatro obras. Ese apartado requería de los dos tercios de los votos para habilitar el acceso al crédito.

La postura del peronismo fue lo que generó controversia durante la noche del miércoles en la Legislatura. Originalmente el radicalismo entendía que no correspondía que el bloque opositor votara negativamente en general y luego afirmativamente en particular y presionaba para que el Presupuesto 2023 obtuviera el aval por completo, ya que lo consideraban como lo “más sensato”. Mientras que el FDT insistía en no modificar su posición respecto a una votación diferenciada.

Tras más de tres horas de debate en un cuarto intermedio, finalmente se sometió a votación del Cuerpo una moción de interpretación del artículo 153 del reglamento interno de la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo.

El titular de la bancada peronista, Germán Gómez, pidió que se dé lectura al artículo 153 y pidió la moción. El mismo, plantea que “cerrado que sea el debate y hecha la votación si resultare desechado el proyecto en general concluye toda discusión sobre él, mas si resultase aprobado se pasará a su discusión en particular”.

“Interpreto que solo requiere una mayoría simple para el tratamiento en general y una vez aprobado y habilitado el tratamiento en general pasará al tratamiento en particular, donde deberá considerarse específicamente que en aquellos artículos que contengan un endeudamiento deban reunirse los requisitos que establecen nuestra Constitución provincial. Por eso someto al cuerpo a que interprete el mencionado artículo”, expresó el diputado del PJ.

En tanto, el diputado radical Emiliano Campos manifestó que “entendemos que es viable y ajustado a reglamento y a la Constitución que una parte de esta ley, que es la que pide empréstito, va a ser aprobada, por lo que ha manifestado la oposición, por las mayorías necesarias que exige nuestra Constitución”.

Por su parte, el diputado Gustavo Cairo, presidente de la bancada del PRO, sostuvo que “interpretamos de la misma manera el reglamento en este sentido, porque el artículo 153, como bien dijo el diputado Gómez, habla de la votación en general. Y luego, yo lo relaciono con el artículo 159 cuando habla de la votación en particular”.

Ese artículo establece que “durante la discusión en particular de un proyecto, podrán presentarse otro u otros artículos que, o sustituyan totalmente al que se está discutiendo, o modifiquen, adicionen o supriman algo de él. Cuando la mayoría del Cuerpo acepte la sustitución, modificación o supresión, ésta se considerará parte integrante del despacho”.

Cairo agregó que “habla del Cuerpo, no de los que votaron a favor solamente. Entonces, esto indica que a pesar de que haya personas que hayan votado negativamente en general. Se abre a discusión lo particular y vota todo el Cuerpo, donde algunos pueden votar positivamente o negativamente”.

Posteriormente, se puso en consideración la moción de interpretación del artículo 153 del reglamento y fue aprobada por amplia mayoría. Luego se sometió a votación el Presupuesto 2023, que fue aprobado por votos oficialistas. Y luego en particular el PJ acompañó el Capítulo 5 donde se detallaban los pedidos de endeudamiento para el paquete de obras que incluye el plan hídrico para el Gran Mendoza, la doble vía Junín-Rivadavia, el acueducto Monte Comán-La Horqueta y el proyecto de extensión en la traza del Metrotranvía.

Las razones del rechazo peronista

Durante el tratamiento del Presupuesto 2023, el jefe de bloque del Frente de Todos, diputado Germán Gómez se refirió a la propuesta del Ejecutivo y sostuvo que “un Presupuesto constituye la hoja de ruta de hacia dónde va el Gobierno ideológicamente y cuál es su posición frente a determinados problemas de la sociedad mendocina. Podemos afirmar que este es poco creativo, constituye una réplica de todas las pautas presupuestarias que nos ha tocado tratar en este recinto. Venimos votando Presupuestos de características similares hace 8 años”.

En ese sentido afirmó que el bloque no acompañaba el Presupuesto en general, "salvo el Capítulo V en el que se habla de endeudamiento”, destacando al respecto los cambios realizados al articulado.

Para el legislador opositor no tiene sorpresas e ideológicamente es contrario al pensamiento del bloque y de cómo se tienen que resolver diferentes problemas de la ciudadanía mendocina.