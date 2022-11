Diputados aprobó el Presupuesto con el aval del PJ para tomar deuda

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción este miércoles al proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el gobernador Rodolfo Suarez. La pauta de gastos, que ahora deberá ser tratada por el Senado, se aprobó con los votos del oficialismo y el peronismo solamente acompañó la toma de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo para cuatro obras específicas.

Las negociaciones entre los legisladores radicales y peronistas se extendieron desde las primeras horas del martes hasta la medianoche. Si bien durante el transcurso de la tarde se alcanzó un acuerdo para que el bloque opositor respalde la autorización para acceder a crédito para obras, la votación se demoró por varias horas ya que el bloque del PJ tenía la intención de votar afirmativamente solamente el capítulo del endeudamiento y rechazar en general el proyecto.

Por más de tres horas los diputados provinciales se trenzaron en una discusión sobre la interpretación del reglamento interno de la Cámara Baja para ver si el procedimiento era viable. Se puso en consideración esta interpretación del artículo 153 del reglamento y terminó siendo aprobada por la mayoría del cuerpo.

Finalmente, la propuesta obtuvo 26 votos afirmativos y 16 negativos en términos generales, mientras que en la votación particular el Frente de Todos dio los votos para que la solicitud de endeudamiento alcanzara los dos tercios. Por su parte, la diputada del Partido Demócrata (PD), Mercedes Llano votó en contra de todo el proyecto; el diputado José Luis Ramón (Protectora) lo hizo en general y se abstuvo en particular; y el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto se opuso a una serie de artículos vinculados al endeudamiento.

El Presupuesto 2023 proyecta variables para el año que viene en sintonía con las establecidas por el Gobierno Nacional que incluyen una variación real del PBI del 2%, variación interanual del IPC del 60%, y un tipo de cambio nominal al cierre del ejercicio 2023, de 269,9 ARS/USD.

Asimismo, contempla recursos por un total de $771.183 millones de pesos y gastos por un total de $759.146 millones de pesos. A la vez que prevé un plan de inversión en obra pública que representa el 14% de los gastos totales previstos para 2023.

En esta oportunidad, el proyecto no incluyó el pedido del denominado “roll over” que debe contar con la autorización de los dos tercios de los legisladores y que para ello el oficialismo necesitaría el acompañamiento de votos opositores.

Por esta razón, el eje de la discusión del Presupuesto 2023 estuvo centrado en los artículos en los que el Ejecutivo solicitó autorización para tomar crédito para cuatro obras. El gobierno de Suarez había pedido U$S 130 millones para un plan hídrico para optimizar el uso del agua en el Gran Mendoza; U$S 15 millones para el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta; U$S 22 millones para la segunda etapa de la doble vía Rivadavia-Junín; y U$S 115 millones para la ampliación de la traza del Metrotranvía hacia Luján) y Las Heras.

Luego de horas de negociaciones entre legisladores oficialistas y peronistas, se alcanzó un acuerdo para que todo el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista (FDT-PJ) acompañe el pedido de endeudamiento, pero se incorporaron modificaciones en algunos montos.

El presidente del Bloque de Diputados peronista, Germán Gómez, estuvo al frente de las charlas con las autoridades radicales de la Cámara Baja, y estuvo acompañado en todo momento por el diputado Omar Félix y los senadores Lucas Ilardo y Alejandro Bermejo.

Los dirigentes del Frente de Todos trabajaron en unidad, en un contexto convulsionado para la interna del PJ, luego de la presentación este martes de las listas para renovar autoridades del partido. Este proceso concluyó con la decisión de los intendentes Emir Félix, de San Rafael, y Roberto Righi, de Lavalle, de presentarse como candidatos en sus departamentos para enfrentar a los postulantes del espacio que integran La Cámpora y el ciurquismo.

Cambia Mendoza necesitaba de los votos de al menos tres diputados peronistas para conseguir los dos tercios que se requieren para habilitar el endeudamiento pero tras las intensas gestiones de este martes consiguió el respaldo de todo el bloque.

De todas maneras, se aplicaron algunos cambios a la redacción original del proyecto de Presupuesto 2023. El plan hídrico del Gran Mendoza contó con una autorización de U$S 220 millones, ya que se incluyeron partidas para los municipios de Luján y Maipú que también prestan el servicio de agua y dos obras para Lavalle.

En tanto, para la doble vía del Este y el acueducto Monte Comán-La Horqueta se aprobó la autorización de deuda pero los montos originalmente planteados en dólares fueron pesificados y se ajustarán según el índice de precios de la construcción que mide la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Lo mismo ocurrió con el Metrotranvía, pero en este caso se redujeron los fondos pedidos. Se habilitó el crédito por 30 millones de dólares pesificados, los cuales se destinarán a obras complementarias a la extensión de la traza, que tienen que ver con apertura de calles, semaforización y cambios de trazas de ciclovías.

Luego de la aprobación del Presupuesto 2023, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, resaltó el aval obtenido para adquirir endeudamiento para las cuatro obras que proponía el Poder Ejecutivo.

“El acueducto Monte Comán-La Horqueta tiene el proyecto presentado en el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR) y si no se consigue en ese fondo están abiertas las posibilidades para otros. La obra de la doble vía Rivadavia-Junín también fue autorizada. Y respecto del Metrotranvía se incluyeron las obras que iniciarían el año que viene equivalentes a 30 millones de dólares en pesos”, expresó.

El legislador radical agregó que “para el plan de obras y saneamiento se aprobó salir a buscar financiamiento por 130 millones de dólares para Aysam, 35 millones de dólares para las empresas de Maipú y Luján. Y 15 millones de dólares para hacer la tercera etapa de la estación Espejo que va a permitir tratar aguas grises para que sean utilizadas para riego. Además de 5 millones de dólares para la impermeabilización de canales para destinar esa agua al riego”.

Lombardi destacó que están satisfechos con la votación y destacó que “fue importante que los intendentes también opinaran a favor. Son obras que reconocen que en sus departamentos hacen falta y que con el presupuesto ordinario sería más difícil y más lento llevarlas adelante”.

El titular de la bancada del FDT-PJ, Germán Gómez, expresó durante el debate que "nosotros vamos a rechazar el presupuesto en sí, salvo el Capítulo 5 que hace referencia a la autorización para que pueda endeudarse la Provincia de Mendoza. Incluye los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 que requieren de una mayoría especial exigida por nuestra Constitución provincial". "Entendemos que con nuestro voto va a lograr las mayorías especiales requeridas", explicó.