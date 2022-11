Guaymallén definió qué hará con la elección de la reina de la Vendimia después de la decisión de la Corte

Este viernes comienzan los festejos vendimiales en Guaymallén, a la espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva si el departamento debe o no elegir a su reina departamental tras la polémica de Julieta Lonigro, conocida como "la reina blue", en marzo de este año. Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, comentó que “la elección de la reina es un acto retrógrado, pero acataremos el fallo del máximo tribunal de la provincia”.

Para desestimar cualquier rumor de que la Vendimia de Guaymallén no se llevará a cabo, Iglesias afirmó que “no se suspenderá y que se llevará por segunda vez consecutiva, la entrega de los reconocimientos ´Cultores del Trabajo´. “Hemos decidido reemplazar la elección de la reina por la distinción a los Cultores del Trabajo. Se reconocen a personas que trabajan para el municipio y engrandecen a Guaymallén por sus tareas, entre ellos se destacan artistas, comerciantes, deportistas y etc.”, sostuvo el intendente.

Por lo cual, el jefe comunal alegó que "defiendo las facultades que posee el municipio para decidir sobre estos temas culturales" y remarcó que "a pesar de que hayan personas que no estén de acuerdo a nuestro pensamiento, la manera de solucionar la conflictividad es buscar un equilibrio".

Este viernes y domingo tendrá lugar la fiesta denominada "Guaymallén, arte y memoria. Será dirigida por Gladys Silioni.

"Algunos me dicen que estoy cambiando las tradiciones, pero me hago esta pregunta ¿Todas las tradiciones que se han venido practicando eran buenas? Evidentemente, todo tiempo pasado no fue mejor ni todo lo novedoso es fantástico. Hay que buscar un equilibrio y nosotros creemos que este tema de la elección de reina no daba para más y hace mucho tiempo que veníamos madurando la decisión", enfatizó.

El miércoles 30 de noviembre se realizará una audiencia pública para debatir sobre el tema y que el máximo tribunal de Justicia de Mendoza tome una decisión acerca de si la comuna tiene que realizar la elección de su representante de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

“El tema está en la Justicia y se resolverá después de la audiencia pública. Mi forma de pensar no cambiará porque es algo anacrónico, retrógrado y discriminador, pero vamos a cumplir el fallo de la Corte, sea cual sea. Ya que los fallos son para acatarlos y por lo tanto es un tema que se está cayendo por su propio peso”, afirmó.

El viernes 2 y domingo 4 de diciembre se presentará "Vendimia de papel", con la dirección general de Gabriela Garro.

De acuerdo a su postura de no querer elegir una reina que represente a Guaymallén, Iglesias argumentó que “esta idea de no elegir a representantes o embajadoras de una localidad, se está replicando en diferentes puntos del país”. Por eso, destacó que “San Juan se dio cuenta y avanzó en comparación de Mendoza, a pesar de que ellos eran catalogados por tener una cultura más conservadora”.

“En la Fiesta Nacional del Sol se elegía una reina provincial. Posteriormente se transformó ese cargo como embajadora. Pero siguieron siendo los mismos parámetros de belleza física y San Juan nos mostró que ellos son un poco más avanzados y suprimieron directamente la elección. O sea, no elige ni reina ni embajadora", concluyó.