Adolfo Bermejo festejó el día del vino y horas después votó a favor de Alcoholemia Cero

El diputado nacional del Frente de Todos y exintendente del departamento de Maipú, Adolfo Bermejo, votó a favor de la media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Tránsito a nivel nacional que consiste en la reducción de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre bajo la convicción de "salvar vidas", en relación a la disminución de siniestros viales . Bermejo, junto a Liliana Paponet -también del oficialismo- fueron los únicos legisladores mendocinos en apoyar la iniciativa cuestionada por la industria vitivinícola de la provincia. A modo de coincidencia, horas atrás había felicitado al sector en el marco del Día del Vino Argentino.

"Vengo como diputado de Mendoza, provincia vitivinícola por excelencia. También he sido intendente de Maipú tres veces. En mi departamento es quizás la actividad que más riqueza genera. Pero la verdad es que vengo con mucha convicción a apoyar este proyecto. Hace 10 años atrás presenté en el Senado de la Nación un proyecto de estas mismas características, casi al mismo tiempo que cuando Florencio Randazzo era ministro y presentaba desde el Ejecutivo algo similar". comenzó el maipusino en su intervención.

Luego, lanzó una indirecta a aquellos diputados, como Jimena Latorre, que consideran que la modificación tiene tintes demagogos. "Lamento mucho haber escuchado la palabra demagogia, que retumba como un eco de algunos que lo dicen en Mendoza. Me parece que es innecesario ese calificativo porque podemos estar de acuerdo o en contra de esta ley. Es normal en la Casa de las Leyes, pero semejante calificativo no hacía falta", dijo Bermejo.

"Quiero poner en valor el dictamen de mayoría por el trabajo que se hizo en comisión y porque, además, trabajó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Salud, el Sedronar y la Asociación de Familiares de Victimas de Tránsito. Fue un trabajo arduo y por respeto a esa tarea hay que ser cuidadoso con las palabras", siguió.

Y añadió: "No es una ley seca o de vino cero. Es una ley de tolerancia cero de alcohol al manejar. En todo caso es de cerveza cero, gin, vodka, fernet y no solamente el vino. Actualmente el máximo permitido es de 0,5 mililitros de alcohol en sangre, pero 0 para choferes de carga porque conducen vehículos de gran porte. También para choferes de taxis, remises, transporte escolar...¿Por qué no alcohol cero cuando nosotros llevamos a nuestras familias a bordo de un vehículo? La verdad no tiene explicación".

"Estamos trabajando por salvar vidas y esto está por sobre todas las cosas. Mendoza tiene su propia ley de tránsito, por lo que el gobernador tranquilamente puede adherir o no. Se habla de Mendoza como si fuera Macondo, el pueblo ficticio del libro Cien Años de Soledad. En Mendoza, a pedido del gobernador, la Agencia de Seguridad Vial abrió tres bases de control de alcoholemia con la Policía o Gendarmería. Se reconoce que la inseguridad vial es un problema para la provincia", fueron las palabras de Bermejo, quien le pasó la pelota al Gobierno de Rodolfo Suarez.

El saludo de Adolfo Bermejo a la industria vitivinícola.

Cómo votaron los mendocinos

Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron. Se trata, por un lado, de los radicales Julio Cobos, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Jimena Latorre; y los miembros del PRO Omar De Marchi y Álvaro Martínez.

La división vino por parte de los integrantes del Frente de Todos. Si bien Bermejo y Paponet votaron a favor, no lo hicieron así Eber Pérez Plaza -que no acompañó- y Marisa Uceda, que fue la única mendocina en abstenerse.

El recuento de votos general terminó en 193 afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) anticiparon meses atrás que esto "atenta no solo contra la industria vitivinícola, sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas". Además, recordaron que en 2013 la Argentina fue el primer país del mundo en declarar al vino como su bebida nacional, en reconocimiento al valor cultural del mismo y su rol en la identidad nacional. "Sería absurdo que un país grande, vitivinícola por producción y consumo como Argentina, avance con una ley de estas características", enfatizaron.

Este viernes por la mañana brindarán una conferencia de prensa para pronunciarse al respecto nuevamente.