Video: "Sos un burro", el fuerte cruce del kirchnerismo con Martín Tetaz

En el marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, se vivió un momento tenso entre los legisladores del kirchnerismo, Casaretto y Carlos Heller, y el macrista de la UCR, Martín Tetaz.

“Votaron algo que ni siquiera leyeron”, disparó Tetaz al agregar: “Le digo al Dr. Casaretto que pide que aprobemos algo y no sabe qué es el proyecto, es insólito, nunca viví algo así en mi vida”. Frente a esto, Heller le pidió que no sea “irrespetuoso” y que “pida la palabra” en lugar de atacar.

"Diputado sea un poquito más respetuoso", replicó Heller, y calificó la interrupción de Martín Tetaz como "un exceso de su parte".

"La próxima vez vamos a proponer que sea (la diputada del PRO Germana) Figueroa Casas quien explique los proyectos", arrojó Tetaz, colmando la paciencia de Heller. "Diputado, usted habla cuando le da la gana, hay que pedir la palabra, le pido que no sea mal educado. ¿Cómo no me voy a enojar si insistentemente usted viola todas las reglas de funcionamiento!?", rezongó el titular de la comisión.

Finalmente, Casaretto, cruzó fuertemente al dirigente radical. “Tetaz vaya a la escuela a hacer tributación”. “Maestro ciruela venís a hacer acá. Burro, sos un burro, haces un circo para la televisión. Andá a la escuela a estudiar”, replicó el diputado del kirchnerismo.

El debate en la comisión de Presupuesto comenzó apaciguado, pero "se picó" cuando pasó a tratarse el último punto del temario vinculado a la aprobación de un convenio multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles.