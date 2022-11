Uno de los favoritos de Cristina Fernández de Kirchner bancó a una ministra de Horacio Rodríguez Larreta

Hebe de Bonafini ayudó de manera impensada a unir la grieta entre el kirchnerismo y el macrismo. Eduardo "Wado" de Pedro salió a bancar a una fucionaria de Horacio Rodríguez Larreta que había manifestado su reconocimiento a la figura y trayectoria de la fallecida titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

"Me sorprendió el tuit de @MariaMigliore porque rompe la lógica del blanco o negro. Tenemos visiones distintas, pero creo que reflexiona desde el respeto y sin posiciones para el aplauso fácil. Para construir acuerdos básicos, Argentina necesita que dialoguemos sin prejuicios", fue el conciliador mensaje que envió "Wado" de Pedro desde el kirchnerismo a través de las redes sociales.

Me sorprendió el tuit de @MariaMigliore porque rompe la lógica del blanco o negro. Tenemos visiones distintas, pero creo que reflexiona desde el respeto y sin posiciones para el aplauso fácil.

Para construir acuerdos básicos, Argentina necesita que dialoguemos sin prejuicios. https://t.co/UrfMKUsi51 — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) November 23, 2022

Es que María Migliore, Ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, había sido la única funcionaria del macrismo en expresar su reconocimiento a la figura de Hebe de Bonafini. "Hebe fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y DDHH en Argentina. Un grupo de Madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia. Esa trayectoria es más grande q cualquier diferencia política. Me quedo con eso", publicó la ministra de Rodríguez Larreta.

Hebe fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y DDHH en Argentina. Un grupo de Madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia.



Esa trayectoria es más grande q cualquier diferencia política. Me quedo con eso. — María Migliore (@MariaMigliore) November 20, 2022

Horacio Rodríguez Larreta salió sin embargo esta mañana a despegarse de la figura de Hebe: "Le mando mis condolencias a su familia. Pero no puedo dejar de expresar mis profundas diferencias que he tenido tanto ideológicas como en los valores. Yo no concuerdo en lo más mínimo con expresiones violentas, muy agresivas en contra de las instituciones". Las declaraciones llegaron hoy luego de un acto que compartió con el Ministro de Salud porteño y ahora también precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, viene de participar junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, de la 15° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande desarrollada en Corrientes donde, junto a los 10 gobernadores que integran la región, celebraron la decisión de descentralizar por primera vez la producción y distribución de DNI y pasaportes con nuevas fábricas en el Norte Grande.

Sostenido las ideas de descentralización y federalismo se incorporarán nuevas fábricas en Chaco y Tucumán. “Seguimos avanzando con políticas de descentralización, para tratar de resolver esos desequilibrios y esas pequeñas injusticias, esas pequeñas diferencias”, indicó el ministro del Interior y resaltó que “esta descentralización permitirá mejorar los plazos de entrega de documentos en el interior del país, terminando con el desequilibrio entre el plazo de lo que recibe un argentino de la Ciudad de Buenos Aires y un argentino del resto del país”.

Del encuentro participaron también los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Bruno Ruggeri; la subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Paula Español y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.