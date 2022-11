Resistencia mendocina y un día clave en Diputados para la ley de alcoholemia cero

Es inminente que durante la sesión de este jueves la Cámara de Diputados de la Nación dé media sanción al proyecto presentado por el Frente de Todos para modificar la Ley de Tránsito, que principalmente consiste en reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre para conducir. Se trata de la implementación de una medida para reducir la siniestralidad vial, que impactaría en todo el territorio nacional y que presenta resistencia por parte de las provincias con fuerte protagonismo de la industria vitivinícola. Entre ellas, Mendoza

Para convertirse en ley primero debe pasar por el Senado. En el caso de que esto sucediera, se prohibiría manejar automóviles cuando se haya consumido alguna bebida alcohólica. La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos) y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero. Esto rige en siete provincias y 13 localidades del país.

Diputados mendocinos ya anticiparon su negativa ante el planteo. Por ejemplo, dentro de las filas del radicalismo el diputado Julio Cobos aseguró que votará en contra.

En lo que respecta al Frente de Todos, la diputada Marisa Uceda indicó a MDZ: "Me voy a abstener. Hicimos una propuesta superadora y no se dio el debate. En temas como estos no se puede ser demagogo".

"Esto no va a terminar siendo funcional. Los jóvenes van a seguir a tomando, que es el principal rango etario", comentó y, además, sostuvo que "esta ley tampoco ordena modificar los seguros" para los vehículos.

Eber Pérez Plaza, del oficialismo, dijo a este diario que no acompañará y que votará en contra.

Por su parte, Omar De Marchi, del PRO, ya había manifestado previamente sobre el tema que "los argentinos tenemos la tendencia de creer que con leyes se resuelven los temas de fondos. Los accidentes en ruta por ingesta de alcohol son todos superiora al 0,5 permitido. pretender que con tolerancia 0 se van a evitar muertes en las rutas es mentira".

El temario para la sesión de este jueves.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) mantienen su postura de descontento ante la presentación del proyecto.

"La tolerancia 0 no solo es ilegal y técnicamente impracticable, sino que además no es la solución frente al problema creciente de los accidentes de tránsito en la Argentina. E insistir en medidas aisladas tiene un fuerte impacto sobre los hábitos culturales de los argentinos, su salud, y atenta no solo contra la industria vitivinícola sino también contra el sector gastronómico y el enoturismo de una actividad productiva hoy presente en 18 provincias argentinas", expresaron en un comunicado que refleja su visión institucional en relación a la temática.

"La compleja relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad vial debe ser abordada desde una perspectiva que considere todos los factores que forman parte de dicha problemática. Es por esto que, desde el sector, sostienen la necesidad de una política pública integral y por consenso que esté acompañada de acciones como controles policiales viales eficientes y constantes; involucramiento del Estado en la formación de los conductores; campañas integrales y constantes de prevención y concientización; generación de leyes que apunten a la prevención; y acciones especialmente dirigidas a los jóvenes, que son quienes están involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito", consideraron.

Incluso, el directorio convocó a una rueda de prensa para este viernes, donde volverán a pronunciarse al respecto.