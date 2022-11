Mauricio Macri reveló por qué no visitará a la Selección argentina

Mauricio Macri estuvo presente en la derrota de la Selección argentina contra Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022 y advirtió: "Es una prueba al temple, a la convicción del equipo y al técnico. Tenemos 72 horas para pensar y reflexionar. Tomémoslo como una prueba".

El ex presidente se mostró confiado en que los dirigidos por Lionel Scaloni obtendrán la clasificación a la siguiente instancia tras los enfrentamientos con México y Polonia. "Es un partido que se puede perder, en términos que si ganamos los dos que vienen no pasa nada", manifestó Mauricio Macri en declaraciones radiales. "Es una prueba de personalidad, porque así como teníamos una superioridad sobre Arabia Saudita, también la tenemos sobre Polonia y México, pero hay que tener la tranquilidad para plasmarla en goles en la cancha", agregó Mauricio Macri de cara al segundo partido del Grupo C, que será ante los mexicanos, quienes igualaron este martes 0 a 0 contra los polacos.

Así, lanzó un ultimátum al seleccionado en la Copa del Mundo: "Hay que mantener la calma, seguir creyendo en los jugadores y en el grupo humano que armó Scaloni, y pensar en ganar los dos partidos que quedan y clasificar". "Después de tres años de no perder, de creer que éramos infalibles, esto nos lleva a una profunda reflexión. Sigo apostando por este equipo y siendo optimista", destacó Macri.



Y añadió: "Si habré ganado partidos que no merecía y habré perdido partidos con Boca que tampoco merecía. En el fútbol puede pasar esto: un equipo que ataca todo el tiempo y otro que defiende duro, bien parado, raspando en todos los tiros".

Como continuidad, se refirió a la idea de juego que planteó Arabia Saudita y lo que ocurrió en el desarrollo del partido: "Esto es fútbol. Patearon tres tiros y metieron dos goles. Uno le pegó mordido, pasó por debajo del ´Cuti´ Romero y entró en un lugar imposible de la red lateral. Y el segundo la clavó en el ángulo, más allá de que tuvimos tres despejes fallidos".



"Y después, el destino. Nosotros perdimos la posibilidad de convertir por un hombro (por el offside que le marcaron a Lautaro Martínez), y después cuántas en el segundo tiempo. Quiero ver de nuevo esa que le pateó Licha creo que fue y le rebota a Tagliafico y no entra", siguió.

Macri no visitará a la Selección en Qatar

Mauricio Macri, que está en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, aseguró que no visitará al plantel de la Selección, ya que considera que "hay que darles espacio" y "no ir a molestar". "Uno se moriría por ir a charlar un minuto, jugar un picadito, todos somos jugadores frustrados, pero no creo que uno vaya en este momento, que hay que dejarlos tranquilos", concluyó.