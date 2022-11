El intendente ultrakirchnerista que dudó de la democracia en el Gobierno de Mauricio Macri

El intendente ultrakirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, sostuvo este lunes que dentro del peronismo se podrán encontrar "errores", pero hay "autenticidad", mientras que la gestión del expresidente Mauricio Macri "fue una pseudo democracia" cuyas consecuencias dejaron "un costo altísimo" para la sociedad.

En declaraciones efectuadas a Radio Del Plata, el jefe comunal manifestó que si bien en el peronismo se podrán encontrar "errores", en el justicialismo son "muchos más auténticos" porque "lo de Macri fue una pseudo democracia".

"Ellos se comportaron como una corporación mafiosa. Obvio que ganó por los votos pero no fue una democracia plena, fue con dos jueces de la Corte metidos por decreto, volteó a la Ley de Medios, nadie espía en una democracia, Macri hizo una democracia con practicas delictivas o de mafiosos", evaluó.

En ese punto, cuestionó que la sociedad está "pagando un costo altísimo" por las consecuencias de la gestión macrista.

"¿Por qué nosotros tenemos que pagar los 50.000 millones de un trasnochado con (Christine) Lagarde", se preguntó, en referencia al acuerdo que la gestión de Macri selló en 2018, en la última etapa de su mandato, con la entonces titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe comunal reflexionó: "Tuvimos una pandemia, no es dato menor, pero ¿qué hacemos? Hay muchas cosas que se deberían haber hecho, hay que tomar medidas más fuertes y más populares".

Otra polémica de Zurro

Pablo Zurro realizó semanas atrás una llamativa comparación entre la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y los próceres argentinos José de San Martín y Manuel Belgrano y fue lluvia de críticas.

"Creo que Cristina es tan grande como San Martín y Belgrano, que a Cristina la va a determinar la historia, no ella”, sostuvo el jefe comunal del Frente de Todos en diálogo con Radio Nacional Rock.

“2023 se organiza con Cristina Fernández de Kirchner, con la que tiene más votos, más representatividad, reconocida en el mundo, en América. Espero que los compañeros no duden como en otro momento, que no aparezcan los Florencio Randazzo, los Emilio Pérsico, que se tengan que dar cuenta dónde tienen que ir porque si no son funcionales a la oligarquía y a todo aquello que combate Cristina, porque Cristina es un escollo para todos esos sectores, es la piedra preciosa a la cual todos esos sectores oligárquicos quieren sacar de carrera porque saben lo que representa y vieron lo que representó”, agregó.