El duro discurso de Javier Milei sobre el capitalismo y el socialismo en México

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, encabezó un discurso en la conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en la ciudad de México. El economista liberal llevó a cabo la conferencia bajo la consigna "Viva la libertad".

Javier Milei comenzó hablando de la caída del Muro de Berlín y de la culminación de la Guerra Fría. El economista destacó la importancia de destacar dónde comenzó el 'neomarxismo'; pensamiento que trasladó esa lucha de clases en lo económico a levantar banderas de distintos conflictos sociales.

El diputado liberal explicó -desde su mirada- cómo la izquierda se hizo de las banderas del feminismo, los derechos LGBT, el conflicto racial, el cambio climático y otras luchas para poder imponer su agenda contra el capitalismo.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, en la CPAC.





"Una vez caído el muro de Berlín, la izquierda se agrupó en lo que se llamó el foro de Sao Paulo y ahí ellos establecieron una estrategia para llegar al poder. Básicamente apalancaron sobre las ideas de Gramsci y ahí diseñaron y fueron tomando la educación, los medios y cooptaron las artes, marcaron la agenda cultural”, explicó el legislador.

Javier Milei también habló del plano económico. Éste se explayó sobre las diferencias filosóficas entre el capitalismo y el socialismo, señalando que el sistema capitalista es más justo. El economista dedicó varias críticas al concepto de justicia social, destacando lo 'violento' que es quitarle a la gente el fruto de su trabajo para redistribuirlo. Luego, el legislador explicó el concepto del mercado y porqué no existen las fallas en él.



“La propuesta es ir contra los ricos en favor de los pobres, eso les asegura una base electoral y un mecanismo para impulsar el socialismo sin la vía violenta, sino por la vía democrática. Generan déficit, crece el gasto público, pero cuando ya no alcanza se financian con deuda. La fiesta de las generaciones presentes se la pasan a hijos, nietos, personas que no han nacido. Les pasan el costo de la fiesta”, sentenció el diputado liberal.