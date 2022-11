María Eugenia Vidal se quedó afuera de la lista de Mauricio Macri

Mauricio Macri intentó bajar los decibeles sobre las disputas internas en Juntos por el Cambio (JxC) y sostuvo que "hay dos candidatos muy lanzados dentro del PRO y dos o tres dentro del radicalismo". Consultado por esos "dos candidatos del PRO", dejó afuera por primera vez a María Eugenia Vidal y reveló que hablaba de Patricia Bullrich (titular del PRO) y Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno de la Ciudad), quienes han protagonizado diversos cruces en el macrismo durante el último tiempo. "No es lo mismo que gane Horacio o Patricia", reconoció Mauricio Macri e indicó que "todos los que dijeron que participan están mejor que hace un año".

Hasta hora el macrismo había instalado a Larreta y Bullrich, pero también a María Eugenia Vidal como presidenciables del PRO. Sin embargo, Mauricio Macri pareció comenzar a depurar ese staff de candidatos para que se polarice el enfrentamiento entre el jefe de Gobierno porteño y la titular del PRO. El expresidente agregó en una entrevista con radio Mitre que pretende que "ellos vayan creciendo y teniendo espacio". Además, sobre la UCR, dijo: "No me parce que estén envalentonados y me parece fantástico que quieran liderar y competir".

Mauricio Macri también se subió a la ola de críticas de la oposición contra el Frente de Todos (FdT) por la designación del senador oficialista Martín Doñate entre los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura, pese a que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en que impedía esa maniobra impulsada por la vicepresidenta. "No tiene precedente, se sublevó a un fallo de la Corte y puso en un cargo a alguien que no le corresponde. Entonces cuando ves eso, te da ganas de poner una fábrica en otro país cuando ves que acá esta gente", afirmó, luego de que el oficialismo haya dividido al bloque en el Senado para obtener un cupo más en órgano encargado de elegir los jueces federales y nacionales.

En su acto, la vicepresidenta también sostuvo que "la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los habitantes", a lo que Macri respondió: "Nosotros hicimos retroceder el narcotráfico en Rosario por perseguirlo y aplicar la ley, y lo hicimos con 3 mil quinientos dólares y veo que Aerolíneas gasta al año 700 millones". Al respecto, Macri pidió por una reducción del gasto público y apuntó que en Argentina "todos los días se toman empleados en el Estado y las empresas públicas funcionan en la oscuridad". Y, por último, dijo que en un país donde "el Gobierno puede inventar impuestos de lo que quiere, no hay futuro".