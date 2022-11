El Gobierno mendocino apoyó al concejal de Tunuyán con dos cargos que se niega a renunciar

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, habló sobre la situación de Luis López, el concejal de Tunuyán que que cobra dos sueldos por ejercer como médico y, a su vez, por ser parte del Concejo Deliberante del departamento del Valle de Uco. El edil no quiere renunciar y explicó sus motivos.

"Realmente es una aberración el dictamen que dice que no se puede. Porque nuestra legislación, en el caso de los médicos les permite tener dos sueldos del Estado", dijo Suarez en el 61° aniversario de la Cámara de Comercio de Tunuyán sobre el caso de López.

"Lo dice claramente la Ley y todas las paritarias del sector de la salud también. Lo que pasa es que hubo un error de ley y vieron una ley que no era, pero en este caso está permitido", aseguró el gobernador de la provincia.

Y sostuvo: "Tanto en la salud como en la educación se permite tener dos sueldos del Estado".

Anteriormente, la ministra de Salud provincia, Ana María Nadal, había hecho referencia al tema. "Hay dictámenes jurídicos que establecen que no hay incompatibilidad. Esto no es una cuestión opinable, sino jurídica que tiene que resolverse por esta vía si hay o no incompatibilidad en poder asumir los dos cargos. El concejal está cumpliendo su funciones como médico en el primer nivel de atención en Tunuyán, donde siempre hacen falta profesionales de la Salud. Por lo tanto, hay dictámenes jurídicos que establecen que no hay incompatibilidad", dijo la titular de la cartera sanitaria mendocina.

Por su parte, el concejal López habló al respecto con MDZ Radio y se defendió: "Antes de postularme como concejal me asesoré y por eso no tuve problemas al asumir mis funciones en el Concejo Deliberante de Tunuyán. No soy una persona improvisada y cuando salí del hospital, me asesoré para ver si podía hacer esto. Si me hubieran dicho que no se puede hacer, claramente no lo hubiera hecho. Es más, al iniciar mis funciones como edil presenté mi declaración jurada tanto en el Ministerio de Salud como en el Concejo y no me dijeron absolutamente nada”