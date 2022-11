Mauricio Macri destrozó el acto de Cristina Fernández de Kirchner

Mauricio Macri fustigó el acto de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata por el Día de la Militancia al señalar que "destruyó el valor de la palabra", a la vez que comparó el encuentro que realizó el kirchnerismo en La Plata con "un loquero". "Lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra, que ella haya hablado en condición de presidenta que cuando ellos estaban vivíamos mejor, me parece un loquero", cuestionó.

De acuerdo con Mauricio Macri: "Hoy Argentina es un país fuera de la ley y la sensación es que ellos (por el kirchnerismo) habilitan a que cualquiera haga lo que quiera". En ese sentido, sostuvo que "la gente no da más de los impuestos y de la inflación, que es un impuesto encubierto".

El fundador del PRO también apuntó directamente contra el eslogan "la fuerza de la esperanza" y rechazó la frase "el cambio somos nosotros" que utilizó la exmandataria parafraseando a la oposición en su acto en el Estadio Único de la capital bonaerense.

Además, cuestionó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner contra el acuerdo con el FMI.

"En estos tres años se convirtieron en el Gobierno que más nos han endeudado de la historia", marcó. Según Mauricio Macri, en el Gobierno de Juntos por el Cambio "se tomó menos deuda que en la gestión como presidenta de Cristina Kirchner". Y añadió: "Si es candidata o no igual va a seguir teniendo gente que repite y no analiza las cosas que ella dice y no tiene ningún sentido".

Durante una entrevista con Jorge Lanata por radio Mitre, Macri comentó que su próximo destino será ir al Mundial de Qatar como funcionario de la FIFA y evitó dar precisiones sobre su candidatura durante el año que viene. "Estoy para clarificar las ideas y transmitir pasión", marcó y, en forma sarcástica, dijo que "una de cada cuatro personas pide que vuelva a Boca".