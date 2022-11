¿Quién ganaría en un balotaje entre Javier Milei y Mauricio Macri?

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, es el fenómeno inapagable de mayor contundencia de la política argentina. MDZ reunió fuentes del círculo íntimo de Juntos por el Cambio sobre la posible candidatura del expresidente Mauricio Macri. Un balotaje entre el ingeniero y el economista podría darse en las elecciones de 2023.

El expresidente Mauricio Macri.

Un dirigente duro del PRO le reveló a MDZ que la decisión de Macri respecto a las elecciones de 2023 es una imparcialidad total. El ala dura de la oposición afirmó que el expresidente puede bajar la candidatura de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, si así lo desea. "Patricia tendrá que acompañarlo, si ella decide ir igual no sé por qué lado ir. Espero no tener que decidir", destacó la fuente opositora.

"Tener 3 candidatos es un riesgo enorme. Horacio ya va. Si Mauricio va y Patricia también estamos ante un problema grande", agregó el político duro que asimismo se mostró a favor de las fórmulas cruzadas. La fuente del PRO afirmó que "Milei debería bajar la candidatura porque le puede dar valor al peronismo por sobre la oposición" y sobre una posible ruptura con los radicales enunció: "La UCR no tiene nada, ¿a dónde se va a ir?".

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Una fuente del círculo de Milei le aclaró a MDZ que bajo ningún aspecto el economista liberal se sentaría a arreglar con la oposición por el ministerio de economía. El diputado quiere ir por todo y encabezar la presidencia o asimismo la fórmula. La intención de los duros del PRO es que el legislador porteño compita dentro de la estructura.

La posición del ícono del liberalismo argentino reside en no ir hacia ningún espacio. "Javier acepta a los que rompen y quieren tener su espacio en el liberalismo pero él no va para ningún lado. Imposible", le reveló un dirigente liberal a MDZ. Milei y Bullrich tuvieron un gran encuentro en el que quedaron fascinados pero se disipó y actualmente no hay trato diario.

El distinguido académico y profesor, Alberto Benegas Lynch, le contó a MDZ que él fue quién encabezó las primeras reuniones entre Milei y Macri. Desde el entorno del expresidente afirman que el economista le ofreció competir y acompañarlo en caso de perder. También se habló de la posibilidad del diputado de encabezar el Ministerio de Economía pero rápidamente se desmintió.

¿Quién ganaría en un balotaje entre Javier Milei y Mauricio Macri?

El quiebre de los principales frentes de la escena política es una cuestión de tiempo. El PRO y la UCR tienen una relación en decadencia y las tensiones en el oficialismo decantan en una separación definitiva. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner juegan la personal y desentonan en un gobierno destructivo. "En este gobierno viven peleados todos con todos", le afirmó un dirigente sindical a MDZ.

En caso de que los duros del PRO no rompan con los radicales y el expresidente se posicione como candidato presidencial, un ballotage entre Macri y Milei tiene grandes probabilidades de efectuarse. El ingeniero debería haberle ganado la interna al actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y arreglado con Patricia Bullrich.

Según la consultora Zuban Córdoba, Milei cuenta con mayor intención de voto, así alcanzando un 42%. Macri se ubica debajo del ícono del liberalismo con un 39%. El economista liberal asimismo tiene una imagen positiva del 42% y el expresidente del 39,5%.