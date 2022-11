El diputado liberal que se metió en la interna de Juntos por el Cambio

El economista y diputado nacional, Ricardo López Murphy, conversó con MDZ Radio tras su paso por Mendoza, opinó sobre la interna de Juntos por el Cambio y dijo que “hay una excesiva disputa de candidaturas”.

“Fue un error de Juntos por el Cambio considerarse gobierno tras la crisis. Hay una excesiva disputa de candidaturas cuando la coalición en sí no tiene diferencias en términos de visión, propuesta, programa. Sí tiene una enorme cantidad de candidatos, eso a veces genera conflictos tontos”, comenzó argumentando el diputado.

Con respecto a las disputas entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich dijo que “Larreta tiende a lucir como una persona más moderada, más cuidadosa y Patricia más desenfadada. Hay un debate fuerte sobre candidaturas y no hemos hecho lo que sí tenemos que hacer que es arreglar las reglas de juego donde no hay PASO. No hay todavía arreglo” dijo.

“Cualquiera de los dos sabe que tienen que enfrentar el orden público, que van a tener que estabilizar la economía, que van a tener que crear condiciones para que Argentina vuelva a crecer, que tenemos una tarea de reponer la institucionalidad” agregó.

Además opinó sobre la figura de Javier Milei, y dijo: “Él expresa una profunda queja sobre el estancamiento que tenemos, sobre la frustración de por qué una sociedad con tantas posibilidades ha tenido tan malos logros. A veces da visiones mágicas sobre cómo solucionar problemas que no comparto. En la Cámara no hace lo que todos los diputados hacemos, da su discurso y se va. No está nunca”, detalló.

Finalmente manifestó su deseo de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta: “Es la persona que mayor voto nos produciría en la oposición. Si ella es la candidata nos hace más fácil la elección. Es contradictoria y manipuladora, no se hace responsable de su gobierno. La movilización de ayer es paga, es todo aparataje, financiado por los contribuyentes”, concluyó.