El plan de emergencia de Juntos por el Cambio para evitar fuga de dirigentes

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) comenzó a definir el esquema por el cual se elegirán candidatos en los comicios de 2023 en aquellos distritos donde finalmente no se realicen las elecciones primarias. En este sentido se dejó establecido en primer término que en aquellos distritos donde la PASO esté vigente, todos los candidatos del espacio deben cumplir con este método de selección de postulantes.



La mesa nacional estableció que en los distritos donde las PASO no se realicen, se establece que "los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatas/os a cargos provinciales".

"Para ello se podrán utilizar las encuestas electorales como instrumento indicativo de las preferencias de los electores, las cuales deberán garantizar imparcialidad y confianza", remarcan.



"En el caso de que en una provincia no se consiga un acuerdo para establecer el método más idóneo por consenso -continúa el texto difundido- el mecanismo para ordenar las listas de candidatas/os a cargos electivos será la interna abierta, en la que se considerarán como electores sólo a los afiliadas/os de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político".



También aclaran que los partidos provinciales que no respeten estos postulados no podrán usar el nombre de Juntos por el Cambio u otras denominaciones equivalentes para presentarse a la elección.



Al explicar los motivos de estas definiciones, afirman que "conforme lo establecido en el 'Acuerdo de buenas prácticas' aprobado por la Mesa Nacional el 27 de abril de 2022 esta coalición debe mantenerse competitiva y generar las capacidades de buen gobierno de cara a las elecciones de 2023".



Asimismo indican que "ante la inminencia de las próximas elecciones a gobernadores, intendentes y representantes parlamentarios locales (provinciales y municipales), se torna imprescindible dar un paso más hacia la consolidación, posibilitando ámbitos de acuerdo y estableciendo métodos para la selección de candidatas/os a dichos cargos".