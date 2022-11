Qué dijo Luis D´Elía tras sus amenazas de muerte a Mauricio Macri

El dirigente social Luis D´Elía no tuvo contemplaciones con La Cámpora, su líder, Máximo Kirchner; y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, en una entrevista con Infobae, defendió al presidente Alberto Fernández y hasta le pidió disculpas a Mauricio Macri.

Luis D´Elía había declarado que a Macri había que fusilarlo en Plaza de Mayo. Hoy, casi arrepentido, el líder de la Federación de Tierra y Vivienda y del partido Miles declaró que "la verdad que es un tipo al que detesto, pero también le pido disculpas porque no, ni la sangre de él ni la de nadie".

Y siguió: "Dije que San Martín había fusilado en la Plaza de Mendoza a los hermanos Carreras porque le habían pasado información al bando enemigo. San Martín los paró adelante y los fusiló y en un momento de mucha calentura dije ´con Macri habría que hacer lo mismo´. La verdad que hoy digo: No hay que fusilar a nadie. Le pido disculpas al público argentino porque los dirigentes políticos no tenemos que dejarnos llevar por la calentura.

En su relato, el dirigente también habló del presidente Alberto Fernández. "Le tocó bailar con la más fea. Es un tipo que tuvo que pagarles a todas las empresas privadas de Argentina para que no quebraran un año y medio los sueldos. Un año y medio. Eso no le pasó a ningún presidente argentino en toda la historia, 106 millones de vacunas, hacerse cargo de la deuda y encima hace 5.300 obras públicas sin una denuncia. Ese tipo yo quiero que vuelva a ser presidente", declaró y reconoció: "Siempre tuve una relación distante y mala. Nos conocimos en estos dos años y pico de gobierno y lo pude conocer más en profundidad. Es un buen tipo, una buena persona. No tiene una sola denuncia de corrupción"

.A su vez, D´Elía cargó contra Cristina Fernández de Kirchner, de quien dijo que "decidió pegarle un tiro a Martín Guzmán y terminamos con una corrida inflacionaria y cambiaria", como culpándola de la crisis que atraviesa el país respecto de lo económico.

Y agregó: "Viene cometiendo algunos errores de conducción política que son tremendos. Por ejemplo, reemplazar al kirchnerismo nacional, popular, democrático, transformador, transversal diverso, feminista y revolucionario, por La Cámpora. Ese es el primer error que me parece brutal, porque el kirchnerismo tiene una historia y una construcción. Con sus contradicciones y aciertos, errores y cosas excelentes, es una construcción de buena parte de la clase trabajadora y la clase media argentina. Por lo tanto, esto no tiene dueños. El dueño es el pueblo argentino".

"Muerto Néstor Kirchner, unilateralmente Cristina desplazó a todo el kirchnerismo para poner a La Cámpora y poner al frente de La Cámpora a su hijo, como si el kirchnerismo fuera propiedad de la familia Kirchner. El kirchnerismo es una construcción del pueblo argentino y no tiene propiedad. Es como si hoy el alfonsinismo o el radicalismo pusiera a Ricardo Alfonsín en la conducción del radicalismo. No sucedió ni va a suceder. Ser hijo no significa absolutamente nada", sentenció.

Para finalizar, el dirigente social declaró: "Los veo erráticos, los veo mal y veo un entorno de Cristina sin ninguna autoridad surgida de la lucha popular. Veo al Cuervo Larroque que me parece un pibe bárbaro, pero cuál es la historia y el mérito del Cuervo ¿ser amigo de Máximo? ¿O el mérito de Máximo? ¿Cuál es tu mérito, ser hijo de Cristina? No muchachos. Acá hay compañeros que bancamos esto desde la hora cero".