El hotel de lujo en Aruba donde habría estado Manuel Adorni: cómo es y cuánto cuesta la noche

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sumó en las últimas horas un nuevo eje: el costo del alojamiento durante su viaje a Aruba , un punto clave para determinar si los gastos del funcionario se condicen con sus ingresos declarados.

Según consta en el expediente, la Justicia intenta establecer si Adorni y su familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba , un resort all inclusive considerado entre los más exclusivos de la isla. Aunque el dato aún no fue confirmado de manera oficial, las estimaciones de precios encendieron las alertas en la investigación.

Así es una de las habitaciones del hotel donde habría pasado sus vacaciones Manuel Adorni.

De acuerdo con los valores publicados por el propio establecimiento, una habitación doble durante la temporada alta de diciembre puede alcanzar los 1.173 dólares por noche , sin incluir impuestos. Se trata de tarifas correspondientes a estadías familiares en un complejo que ofrece servicios premium y régimen todo incluido.

En ese contexto, los cálculos preliminares indican que, por una estadía de al menos 13 noches —entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025—, el gasto total en alojamiento podría haber superado los 15.000 dólares . A ese monto habría que sumarle los impuestos y posibles cargos adicionales del hotel.

Tamarijn-Aruba-All-Inclusive (1) El hotel cuenta con todas las comodidades.

A estos valores se suma el costo ya confirmado de los pasajes aéreos. De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, el viaje se realizó en primera clase a través de la aerolínea LATAM Airlines, con un valor de 1.450 dólares por ticket. En total, el grupo familiar desembolsó 5.800 dólares por los vuelos.

Este nivel de gasto global —que combina pasajes y una estadía de alto costo— es uno de los puntos centrales que analiza la fiscalía, que busca reconstruir el flujo de dinero utilizado durante el viaje y establecer si existe correspondencia con los ingresos declarados por el funcionario.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo verificación judicial, mientras que la Justicia ya avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear el origen de los fondos. En ese escenario, el gasto en hotel, junto con el costo de los pasajes, se convierte en un elemento clave para evaluar la consistencia patrimonial del jefe de Gabinete.