Vuelven las protestas frente al departamento de Manuel Adorni en Caballito: cuándo serán

Este jueves a partir de las 11 habrá protestas en la puerta de una de las propiedades de Manuel Adorni que está bajo investigación.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó la presentación de su Declaración Jurada para demostrar que "no tiene nada que ocultar".

La organización social Barrios de Pie orgnizó una olla popular en Miró al 500, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene una de sus propiedades bajo investigación. Allí, montarán un comedor comunitario en reclamo por la eliminación del programa Volver al Trabajo.

Se trata del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, el mismo que es investigado en la Justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario de la administración libertaria. La olla popular será para exponer la diferencia de vida entre las personas que se beneficiaban de este programa social y la de Manuel Adorni.

Confirmaron que Manuel Adorni viajó en Premium Economy a Aruba Este miércoles, además, la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete viajó a la isla caribeña Aruba en diciembre de 2024 junto con su familia. Fue en un vuelvo en Premium Economy, que tuvo escala en Perú. Ahora, investigan el hospedaje dónde se alojó el funcionario que en su momento cumplía el rol de vocero del presidente Javier Milei.

El departamento de Adorni en Caballito, sobre la calle Miró El departamento de Adorni en Caballito, sobre la calle Miró

“El Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Volver al Trabajo, ex salario social complementario, que abarca a 951.871 trabajadores de la economía popular, cobrando un escaso ingreso mensual de $78.000”, se quejó Barrios de Pie.