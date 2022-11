El dirigente que otra vez cargó contra Rodolfo Suarez y ahora cuestionó a la Legislatura

El presidente de la Cámara de Servicios Mineros, Carlos Ferrer, fue entrevistado en MDZ Radio. Criticó otra vez a Rodolfo Suarez, esta vez por los dichos del gobernador en una reunión de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza, y además cuestionó el accionar de la Legislatura. Más allá de esto, afirmó que que la exploración de Cerro Amarrillo y Hierro Indio es un buen indicio.

Ferrer contó que el jueves la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza invitó a los integrantes de la Cámara Servicios Mineros a una reunión, y la apertura de la misma la realizó Rodolfo Suarez. "El gobernador dijo que la minería era buenísima y que iba a licitar el Baqueano en el 2023, además apoyar la obra Portezuelo del Viento" explicó.

En este sentido, Ferrer tildó de "absurdo" el discurso del mandatario y afirmó que si se inicia una exploración en Cerro Amarillo y Hierro Indio, tardaría 5o 6 años ."Para esa altura estaremos muertos de hambre", sentenció.

"Si bien Cerro Amarillo y Hierro Indio en principio no utilizan sustancias prohibidas, tienen que pasar por la Legislatura, que es una 'caja de Pandora'. Ningún legislador tiene la especialidad y la capacidad técnica, salvo tres o cuatro, para entender este tema. El proyecto entra a un agujero negro y no sale nunca más. Y aparecen problemas con el agua, con la luna, con el sol, con la licencia social y con cualquier situación que se pueda inventar en la política para que las cosas que tienen que salir, que son realmente importantes para la provincia, no salgan".

A pesar de esto, el dirigente minero dijo que la exploración de Cerro Amarrillo y Hierro Indio es un buen indicio ya que "ha generado algún revuelo, y esto provoca afuera una situación de interés potencial, pero a largo plazo. No tenemos que defraudar a los inversores como ya nos pasó en el 2019", argumentó.

Además Ferrer destacó que en dicha reunión se mencionó de manera positiva las obras de infraestructura de San Juan, generadas con aporte minero, "Conocen la fórmula de la Coca-Cola, pero no la pueden o no la quieren implementar por una cuestión puramente política. La secretaria de Energía (Flavia Royón) dijo ayer en una reunión de Pymes, constructoras y de otras cámaras que no podemos prescindir de la minería; sino, no podríamos vivir en la actualidad. Esto es una realidad" concluyó Ferrer.